Україна та Чехія розширять співпрацю у сфері енергетики – підписано меморандум

Україна та Чехія підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері енергетики, що передбачає поглиблення співпраці в енергетичній сфері, зокрема в атомному, нафтогазовому секторах, у гідроенергетиці та у сфері посилення стійкості енергосистем, повідомив перший віцепрем'єр-міністр міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Сьогодні на Хмельниччині разом із першим віцепрем'єр-міністром Чехії Карелом Гавлічеком підписали новий Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством енергетики України та Міністерством промисловості й торгівлі Чеської Республіки", – написав він у Телеграмі у середу.

За його словами, документ передбачає поглиблення співпраці в енергетичній сфері, зокрема в атомному, нафтогазовому секторах, у гідроенергетиці та у сфері посилення стійкості енергосистем. Меморандум значно розширює рамки партнерства двох країн та відкриває нові можливості для взаємовигідної співпраці.

Також, за словами Шмигаля, були підписані двосторонні документи між нашими компаніями й університетами:

Меморандум про співпрацю між Litostroj та "Укргідроенерго". Домовленості передбачають обмін досвідом, підтримку в реконструкції, будівництві та обслуговуванні існуючих та майбутніх гідроенергетичних об'єктів в Україні.

Меморандум між Київським політехнічним інститутом ім. Ігоря Сікорського та Prusa Research a.s., яка є лідером з виробництва 3D-принтерів. Співпраця відкриває можливості для передачі технологій, підтримки в оснащенні навчальної інфраструктури та спільних наукових досліджень.

"Дякуємо чеським партнерам за цей візит і продуктивний діалог задля зміцнення нашого партнерства та регіональної енергетичної безпеки", – резюмував Шмигаль.