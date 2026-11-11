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Економіка

Енергокомітет Ради підтримав законопроєкт про відокремлення виробництва електроенергії від транспортування газу ОГТСУ

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Енергокомітет Ради підтримав законопроєкт про відокремлення виробництва електроенергії від транспортування газу ОГТСУ

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП на засіданні у середу розглянув урядовий законопроєкт № 16146 щодо відокремлення діяльності з виробництва електричної енергії від діяльності з транспортування природного газу ТОВ "Оператор газотранспортної системи".

За результатами розгляду комітет рекомендував Верховній Раді включити законопроєкт до порядку денного сесії та прийняти його у першому читанні за основу.

Як повідомлялося, відокремлення виробництва електроенергії від основної діяльності ОГТСУ є необхідним для дотримання європейських вимог щодо незалежності оператора газотранспортної системи та виконання умов його сертифікації.

Законодавством України ОГТСУ дозволено здійснювати діяльність із виробництва електроенергії до 1 січня 2027 року.

Законопроєкт передбачає створення шляхом відокремлення від ОГТСУ окремого товариства, якому будуть передані майно, права та зобов'язання, пов'язані з виробництвом електроенергії. Корпоративні права нового товариства належатимуть державі з подальшою передачею до статутного капіталу НАК "Нафтогаз України".

При цьому державне майно, що використовується для виробництва електроенергії, не підлягатиме приватизації.

Ухвалення законопроєкту дозволить завершити відокремлення генерації у встановлені строки, забезпечити дотримання вимог щодо незалежності ОГТСУ та безперервність роботи генеруючих потужностей.

Реалізація заходів з відокремлення здійснюється відповідно до плану заходів, затверджених постановою Кабінету міністрів №1155 від 9 вересня 2026 року.

"ОГТСУ з 2023 року здійснює будівництво та експлуатацію об'єктів розподіленої генерації. За підтримки міжнародних донорів та за рахунок власних коштів ОГТСУ встановив 18 газотурбінних установок (ГТУ) загальною потужністю понад 300 МВт", – поінформували у компанії.

Над матеріалом працювали:

Редактор · економіка
#виробництво #транспортування #енергетика
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