В Україні запущено безкоштовну програму з права ЄС для українських студентів

В Україні стартувала eulaw.academy – безкоштовна програма з права Європейського Союзу для українських студентів.

Як повідомляється на сайті СК "Уніка", презентація програми відбулася у посольстві Австрії в Україні. Серед учасників – заступник посла Австрії в Україні Данієль Рьотлін, співзасновник і почесний президент EU Law Academy Віллем Гуфнагелс, представники університетів і партнерів програми. 5 листопада стартувало навчання.

У першому наборі 25 студентів: 12 з Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 5 з Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та 8 із Сумського державного університету.

Випускники отримають сертифікат Університету безперервної освіти Кремса (Австрія), а завершиться програма поїздкою до Брюсселя (Бельгія) та Гааги (Нідерланди). Серед академічних партнерів також Ягеллонський університет у Кракові (Польща) та IE University у Мадриді (Іспанія).

В інформації зазначається, що ініціатори програми стали двоє юристів, випускників Європейської асоціації студентів-правників (ELSA), а нині почесних президентів EU Law Academy: Міхаель Гольдінгер, один із засновників ELSA, і Віллем Гуфнагелс. Програму підтримують МЗС Австрії та приватні партнери, зокрема UNIQA Group, яка зробила суттєвий внесок у її фінансування. Тож перший навчальний рік для студентів безкоштовний.

Організатори планують розвивати програму й надалі, розширюючи її географію та зміст.