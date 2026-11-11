Україна за 10 міс.-2026 збільшила імпорт бітуму на 65% – "А-95"

Україна у січні-жовтні 2026 року імпортувала 262 тис. тонн бітуму, що на 65% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомила консалтингова група "А-95" у середу.
"Зростання імпорту бітуму є відображенням активізації передусім ремонтних робіт, що своєю чергою обумовлено майже чотирьохрічною паузою в обслуговуванні доріг після початку російського повномасштабного вторгнення", – пояснили в "А-95".
За словами експертів, критичний стан українських доріг свідчить про потребу їх постійної підтримки, яка конче необхідна в умовах зростаючого навантаження через проблеми з морським і залізничним транспортом.
Водночас у жовтні 2026 року в Україну було імпортовано 20 тис. тонн дорожнього бітуму, що на 28% менше порівняно з вереснем і на 9% – з жовтнем минулого року.
Скорочення імпорту позначилося і на географії постачань: у жовтні бітум надходив в Україну лише з трьох країн проти п'яти у вересні.
Литва залишилася найбільшим джерелом постачань. Минулого місяця звідти було імпортовано майже 10 тис. тонн бітуму порівняно з 13 тис. тонн у вересні. Єдиним постачальником з цього напрямку виступила компанія ORLEN Lietuva.
З Румунії українські компанії імпортували близько 9 тис. тонн бітуму, що відповідає рівню попереднього місяця. Найбільші обсяги забезпечили Guven Asfalt (4 тис. т) і OMV Petrom (3 тис. т).
Найсуттєвіше скоротилися постачання з Польщі – утричі, до 1,7 тис. тонн. Приблизно 75% польського імпорту припало на компанію ORLEN.
У жовтні імпорт бітуму здійснювали 19 українських компаній проти 21 у вересні. Найбільшими імпортерами стали "АТ Енерго Трейд" і "Агродон Трейд", кожна з яких ввезла близько 8 тис. тонн. Третє місце посіла компанія "Мартін Трейд" з обсягом 1 тис. тонн.
Імпорт бітуму за країнами надходження, тис. тонн
|Країна-постачальник
|10 міс. 25
|10 міс. 26
|Зміна, тис. т
|Зміна, %
|Румунія
|22
|107
|85
|386%
|Польща
|94
|46
|-48
|-51%
|Литва
|38
|94
|56
|147%
|Греція
|5
|12
|7
|140%
|Інші
|0
|3
|3
|-
|Загалом
|159
|262
|103
|65%
За даними консалтингової групи "А-95"