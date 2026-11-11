Україна за 10 міс.-2026 збільшила імпорт бітуму на 65% – "А-95"

Україна у січні-жовтні 2026 року імпортувала 262 тис. тонн бітуму, що на 65% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомила консалтингова група "А-95" у середу.

"Зростання імпорту бітуму є відображенням активізації передусім ремонтних робіт, що своєю чергою обумовлено майже чотирьохрічною паузою в обслуговуванні доріг після початку російського повномасштабного вторгнення", – пояснили в "А-95".

За словами експертів, критичний стан українських доріг свідчить про потребу їх постійної підтримки, яка конче необхідна в умовах зростаючого навантаження через проблеми з морським і залізничним транспортом.

Водночас у жовтні 2026 року в Україну було імпортовано 20 тис. тонн дорожнього бітуму, що на 28% менше порівняно з вереснем і на 9% – з жовтнем минулого року.

Скорочення імпорту позначилося і на географії постачань: у жовтні бітум надходив в Україну лише з трьох країн проти п'яти у вересні.

Литва залишилася найбільшим джерелом постачань. Минулого місяця звідти було імпортовано майже 10 тис. тонн бітуму порівняно з 13 тис. тонн у вересні. Єдиним постачальником з цього напрямку виступила компанія ORLEN Lietuva.

З Румунії українські компанії імпортували близько 9 тис. тонн бітуму, що відповідає рівню попереднього місяця. Найбільші обсяги забезпечили Guven Asfalt (4 тис. т) і OMV Petrom (3 тис. т).

Найсуттєвіше скоротилися постачання з Польщі – утричі, до 1,7 тис. тонн. Приблизно 75% польського імпорту припало на компанію ORLEN.

У жовтні імпорт бітуму здійснювали 19 українських компаній проти 21 у вересні. Найбільшими імпортерами стали "АТ Енерго Трейд" і "Агродон Трейд", кожна з яких ввезла близько 8 тис. тонн. Третє місце посіла компанія "Мартін Трейд" з обсягом 1 тис. тонн.



Імпорт бітуму за країнами надходження, тис. тонн

Країна-постачальник 10 міс. 25 10 міс. 26 Зміна, тис. т Зміна, % Румунія 22 107 85 386% Польща 94 46 -48 -51% Литва 38 94 56 147% Греція 5 12 7 140% Інші 0 3 3 - Загалом 159 262 103 65%

За даними консалтингової групи "А-95"