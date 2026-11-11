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Економіка

G7 посилить фінансову підтримку України, щоб забезпечити її потреби в зимовий період, – заява

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G7 посилить фінансову підтримку України, щоб забезпечити її потреби в зимовий період, – заява

Глави країн G7 домовилися посилити фінансову та матеріальну допомогу Україні, щоб підтримати її в зимовий період, підтвердивши спільну позицію щодо зміцнення енергетичної безпеки та стійкості країни.

Відповідну домовленість міністри закордонних справ країн G7 зафіксували за підсумками зустрічі в Парижі 9-10 листопада під головуванням Франції, йдеться у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Міністерства закордонних справ Великої Британії в середу.

"Ми підтвердили нашу підтримку енергетичної безпеки та стійкості України й ухвалили рішення посилити фінансову та матеріальну допомогу, щоб допомогти країні пережити зиму", – зазначається в документі.

Міністри також наголосили на необхідності скоординовано задовольняти нагальні фінансові потреби України у 2027 році та в наступні роки.

Глави зовнішньополітичних відомств також привітали зусилля зі збереження питання ремонту Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС серед пріоритетів міжнародного порядку денного. Зокрема, вони відзначили донорську конференцію, організовану в Парижі 9 листопада Францією, Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Україною.

Крім того, міністри привітали реалізацію проєктів у межах Талліннського механізму під головуванням Італії, спрямованих на підтримку цивільної кіберстійкості України.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#світ #фінанси #g7
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