На підвищення зарплат науковцям на 50% в 2027р необхідно знайти 3 млрд грн – Міносвіти

Заступник міністра освіти і науки Денис Курбатов заявляє, що для підвищення заробітних плат наукових працівників на 50% в 2027 році необхідно знайти додаткових 3 млрд грн.

"Це проблема і це виклик. Ми через різні наші механізми базового, конкурсного, індивідуального фінансування нарощуємо підтримку вчених, але нам треба підняти базу. Для того, щоб підняти базу в цій сфері на 50%, як ми хочемо, нам треба знайти 3 мільярди на наступний рік. Цим ми зараз займаємось, спільно з депутатами готуємо проєкт державного бюджету до другого читання", – сказав Курбатов журналістам, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо підвищення заробітних плат науковцям.

Він констатував, що держбюджет наступного року ще складніший, ніж бюджет поточного року, і підвищення базових зарплат науковцям буде залежати від того, чи зможе держава забезпечити покриття всіх видатків головного кошторису країни.

Заступник міністра розповів, що на анонсованій зустрічі з Радою президентів академії наук одним з перших буде обговорюватися саме це питання.

Як повідомлялося, у квітні заступник міністра освіти Денис Курбатов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив, що відомство працює над підвищенням на 50% зарплати наукових працівників у 2026 році. За його словами, середня заробітна плата в сфері становить приблизно 15-18 тис. грн, а молодий спеціаліст, який тільки починає кар'єру в науці, отримує приблизно 10-12 тис. грн.