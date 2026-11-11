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Економіка

Експорт е/е минулого тижня зріс на 40,5% і перевищив імпорт у 2,6 раза

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Експорт е/е минулого тижня зріс на 40,5% і перевищив імпорт у 2,6 раза

Експорт електроенергії в Україні у період 2-8 листопада 2026 року зріс на 40,5% – до 61,4 тис. МВт*год, імпорт – на 8,3%, до 23,7 тис. МВт*год, повідомив аналітичний центр DIXI Group із посиланням на дані Energy Map у середу.

Таким чином експорт електроенергії минулого тижня перевищив імпорт у 2,6 раза.

"Тижневий обсяг імпорту став найвищим з другої половини серпня", – констатували в центрі.

Протягом тижня РФ продовжувала прицільно та системно атакувати об'єкти енергетики. За повідомленням Міністерства енергетики України, ворог завдавав прицільних ракетних і дронових ударів по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також теплоелектроцентралях. Внаслідок атаки три ТЕС енергохолдингу "ДТЕК" зазнали масштабних пошкоджень та припинили генерацію електроенергії.

У частині регіонів 2-8 листопада застосовувалися графіки погодинних відключень (ГПВ) для всіх категорій споживачів та графіки обмеження потужності (ГОП) для промисловості. Обсяг ГПВ в окремих регіонах уперше цієї осені сягнув 4 черг, що означає одночасне знеструмлення близько двох третин споживачів, охоплених ГПВ, та потенційне збільшення тривалості відключень до 16 годин на добу за умови цілодобового застосування таких обмежень.

За даними Energy Map, найбільшу частку в структурі експорту того тижня забезпечила Угорщина – 32,6 тис. МВт*год, або 53,1%. На Молдову припадало 15,7 тис. МВт*год (25,5%), Румунію – 5,9 тис. МВт*год (9,6%), Словаччину – 5,6 тис. МВт*год (9,1%) і Польщу – 1,7 тис. МВт*год (2,7%).

Експорт до Угорщини та Молдови зріс на 42,8% та 29,7% відповідно, до Польщі та Румунії скоротився на 17,9% та 12,8%. З 5 листопада відновився продаж електроенергії до Словаччини.

Експорт здійснювався переважно вночі: на години з 22:00 до 06:00 припало 63% тижневого обсягу, тоді як у вечірній пік, з 16:00 до 19:00, продаж електроенергії за кордон не здійснювався.

Основним напрямком імпорту також залишалася Угорщина, звідки поставлено 13,5 тис. МВт*год (57,1%). На Румунію припадало 8,0 тис. МВт*год (33,7%), Словаччину – 1,8 тис. МВт*год (7,4%) і Польщу – 0,4 тис. МВт*год (1,8%).

Порівняно з минулим тижнем імпорт з Румунії зріс на 25,9%. З Польщі та Угорщини обсяг закупівель скоротився на 37,1% та 9,0% відповідно. З 4 листопада відновився імпорт зі Словаччини, який був відсутній з 6 вересня. Поставки з Молдови не здійснювались.

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Редактор · Економіка
#е_е #експорт
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