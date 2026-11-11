Данія надасть Україні EUR20 млн на підтримку енергосектору

Данія оголосила про надання Україні додаткової допомоги в розмірі 150 млн данських крон (близько EUR20 млн) на підтримку енергетичного сектору, повідомило Міністерство енергетики України.

"Вдячні данському уряду та народу за цю підтримку, яка особливо важлива зараз, коли росія продовжує цілеспрямовано атакувати нашу енергетичну інфраструктуру", – сказав перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, додаткова допомога посилить можливості енергетиків протистояти наслідкам російських атак та оперативніше відновлювати пошкоджені об'єкти.

Наразі внесок Данії до Фонду підтримки енергетики України становить EUR78,5 млн. Ці кошти допомагають країні закуповувати необхідне обладнання та матеріали для ремонту й відновлення енергетичної інфраструктури, додали в Міненерго.

Як повідомлялося, до Фонду підтримки енергетики України також надійшов новий внесок від Республіки Ірландія у розмірі EUR25 млн, збільшивши загальний внесок цієї країни до EUR52.

Загалом у жовтні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Німеччини – EUR249,7 млн, Мальти – EUR50 тис. та угорської компанії REKK – EUR3 тис.