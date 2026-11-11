НБУ пропонує зобов'язати обладнати інкасаторські авто камерами

Національний банк України (НБУ) пропонує зобов'язати банки та юридичних осіб з ліцензією на операції з готівкою, які здійснюють інкасацію (СІТ-компанії), обладнати оперативний автотранспорт камерами технологічного відеоконтролю, повідомила пресслужба регулятора в середу.

Відповідний проєкт змін до порядку організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей НБУ виніс на повторне громадське обговорення після опрацювання пропозицій банків та юридичних осіб.

Згідно з проєктом, камери мають працювати на маршрутах інкасації та перевезення цінностей і фіксувати дії інкасаторів із цінностями в оперативному автотранспорті. Відеозаписи необхідно буде зберігати щонайменше 14 діб, вони мають містити дату, час і державний номер автомобіля.

Проєкт також передбачає обов'язок банків та СІТ-компаній забезпечити резервне копіювання архіву інформації про місцезнаходження інкасаторського автотранспорту. Такі дані зберігаються не менше двох років. Відповідні інформацію, документи та відеозаписи необхідно буде надавати Нацбанку під час наглядових заходів, а в разі надзвичайних ситуацій – Національній поліції.

Крім того, регулятор пропонує зобов'язати інкасаторів безпосередньо здійснювати інкасацію програмно-технічних комплексів самообслуговування відповідно до договорів на інкасаційне обслуговування та уточнити вимоги до озброєного супроводження цінностей.

Банки та СІТ-компанії мають обладнати оперативний автотранспорт камерами відеоконтролю та запровадити роботу з відеозаписами до 1 січня 2028 року.

За даними центробанку, станом на 1 вересня 2026 року на ринку інкасаторських послуг працювали 20 банків та 10 юридичних осіб із ліцензією на здійснення операцій з готівкою, які здійснювали інкасацію і перевезення цінностей.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови НБУ прийматиме до 23 листопада 2026 року включно.