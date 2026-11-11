"Нафтогаз Біоенергія-А" отримав 520,9 млн грн на системи резервного живлення у багатоповерхівках Києва

ТОВ "Нафтогаз Біоенергія-А" станом на 30 жовтня отримав 520,9 млн грн із загального обсягу у 4 млрд 467 млн грн на впровадження систем резервного живлення у багатоповерхових будинках Києва.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України, це трохи більше дев'ятої частини бюджету, необхідного за зібраними та затвердженими заявками у рамках експериментального проєкту, які дозволять забезпечити додатковим обладнанням до 100 будинків у столиці з 1127 запланованих.

Роботи виконуються згідно урядової постанови №353 від 20 березня 2026 року "Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва та/або розміщення систем незалежного резервного живлення в багатоквартирних будинках м. Києва". Згідно постанови, замовником будівництва та/або розміщення систем незалежного резервного живлення у багатоквартирних будинках Києва є ТОВ "Нафтогаз Біоенергія-А".

Навесні були зібрані заявки, у квітні розпорядженням Київської міської держадміністрації (КМДА) затверджений перелік багатоповерхових будинків, які потребують такого обладнання, загалом це 1127 заявок. Найбільше з районів, опалення в яких залежить від постраждалих минулої зими ТЕЦ – Дарницький (237) та Деснянський (220).

У липні ТОВ "Нафтогаз Біоенергія-А" поінформувало Мінінфраструктури, що загальна кошторисна вартість експериментального проєкту у поточних цінах складає 4 млрд 467 млн 305,108 тис. грн. У серпні міністерство звернулося до КМДА з проханням розділили за пріоритетністю затверджений перелік на п'ять черг. У першу чергу попало 200 багатоквартирних будинків, і Кабмін розпоряджанням 15 вересня 2026 року №921-р виділив на них з резервного фонду 989 млн 161,496 тис. грн. Були внесені зміни до розпису державного бюджету та відкрито нову бюджетну програму 3101750 "Реалізація експериментального проекту щодо будівництва та/або розміщення систем незалежного резервного живлення в багатоквартирних будинках м.Києва".

Як повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури, відповідно до помісячного розпису державного бюджету бюджетні призначення передбачено на жовтень у сумі 593 млн 496,898 тис. грн, на листопад 49 млн 458,075 тис. грн та 346 млн 206,523 тис. грн на грудень поточного року. У разі виділення казначейством запланованих на 2026 рік асигнувань, вони будуть спрямовані ТОВ "Нафтогаз Біоенергія-А", як одержувачу бюджетних коштів за бюджетною програмою 3101750. Де-факто, станом на 31 жовтня 2026 року відкриті асигнування у сумі 520 млн 913,559 тис. грн (з запланованих жовтень 593 496,898 тис. грн) вже спрямовані ТОВ "Нафтогаз Біоенергія-А".