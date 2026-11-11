Ель-Ніньо може скоротити виробництво какао в Кот-д'Івуарі на чверть – експерти

Надзвичайно сильне погодне явище Ель-Ніньо може призвести до скорочення виробництва какао в Кот-д'Івуарі у 2026-2027 сільськогосподарському році на 21-25%, повідомляє Reuters із посиланням на звіт національного метеорологічного відомства країни.

Метеорологи попередили, що якщо потепління вод Тихого океану триватиме, Ель-Ніньо може стати одним із найсильніших за всю історію спостережень. За їхніми прогнозами, річна кількість опадів може зменшитися на 10-27%, сезон дощів стане коротшим, а сезон посухи – довшим. Експерти також побоюються зростання температур, зривів посівного календаря та підвищеного навантаження на водосховища й гідроелектростанції.

Кот-д'Івуар – найбільший виробник какао у світі. Минулого сезону країна зібрала понад 2 млн тонн какао-бобів.

За оцінкою Африканського банку розвитку, Ель-Ніньо може знизити ВВП найбільш постраждалих країн Африки в середньому на 1-2%, що еквівалентно сукупним збиткам для континенту в розмірі $10-20 млрд.

Тим часом ф'ючерси на какао в Лондоні у вівторок подешевшали на 3,5%, до 3,765 тис. фунтів за тонну. Під час торгів котирування опускалися до мінімального за чотири місяці рівня – 3,675 тис. фунтів.

Як причину зниження котирувань аналітики відзначають слабкий попит на шоколад, що призвело до збільшення запасів какао на складах, які відстежує біржа.