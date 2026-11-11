Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Ель-Ніньо може скоротити виробництво какао в Кот-д'Івуарі на чверть – експерти

1 хв читати
Додати як джерело
Ель-Ніньо може скоротити виробництво какао в Кот-д'Івуарі на чверть – експерти
Фото: Unsplash

Надзвичайно сильне погодне явище Ель-Ніньо може призвести до скорочення виробництва какао в Кот-д'Івуарі у 2026-2027 сільськогосподарському році на 21-25%, повідомляє Reuters із посиланням на звіт національного метеорологічного відомства країни.

Метеорологи попередили, що якщо потепління вод Тихого океану триватиме, Ель-Ніньо може стати одним із найсильніших за всю історію спостережень. За їхніми прогнозами, річна кількість опадів може зменшитися на 10-27%, сезон дощів стане коротшим, а сезон посухи – довшим. Експерти також побоюються зростання температур, зривів посівного календаря та підвищеного навантаження на водосховища й гідроелектростанції.

Кот-д'Івуар – найбільший виробник какао у світі. Минулого сезону країна зібрала понад 2 млн тонн какао-бобів.

За оцінкою Африканського банку розвитку, Ель-Ніньо може знизити ВВП найбільш постраждалих країн Африки в середньому на 1-2%, що еквівалентно сукупним збиткам для континенту в розмірі $10-20 млрд.

Тим часом ф'ючерси на какао в Лондоні у вівторок подешевшали на 3,5%, до 3,765 тис. фунтів за тонну. Під час торгів котирування опускалися до мінімального за чотири місяці рівня – 3,675 тис. фунтів.

Як причину зниження котирувань аналітики відзначають слабкий попит на шоколад, що призвело до збільшення запасів какао на складах, які відстежує біржа.

Над матеріалом працювали:

Редактор · економіка
#прогноз #урожай #африка #какао #ель_ніньйо
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Критично важливо до кінця листопада досягти домовленостей з партнерами щодо фінпідтримки України на 2027 рік

Корецький: Критично важливо до кінця листопада досягти домовленостей з партнерами щодо фінпідтримки України на 2027 рік

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що для України критично важливо до кінця листопада 2026 року досягти чітких домовленостей з партнер…

Читати
Конференція донорів у Парижі зібрала EUR303 млн на відновлення НБК на ЧАЕС після удару дрона РФ – ЄБРР

Конференція донорів у Парижі зібрала EUR303 млн на відновлення НБК на ЧАЕС після удару дрона РФ – ЄБРР

Міжнародна спільнота підтримала фонд під управлінням Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для відновлення Нового безпечного конфайнме…

Читати
Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною щодо перегляду програми EFF, зустрічі пройдуть у Львові та Варшаві

Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною щодо перегляду програми EFF, зустрічі пройдуть у Львові та Варшаві

(оновлена, розширена) Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі у Гевіном Греєм розпочинає у понеділок дискусії з представниками влади Укра…

Читати