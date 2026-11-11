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Економіка

Рада вчетверте підвищила до 50% ставку податку на прибуток банків

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Рада вчетверте підвищила до 50% ставку податку на прибуток банків

Парламент схвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №15262 про підвищення у 2027 році ставки податку на прибуток банків із 25% до 50%.

За документ проголосували 303 народні депутати за необхідних 226.

Законопроєкт також передбачає заборону банкам зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків минулих податкових періодів.

Очікується, що підвищена ставка забезпечить додаткові 38,5 млрд грн надходжень до державного бюджету у 2027 році. Кошти планується спрямувати на фінансування сектору безпеки й оборони.

Як повідомлялося, Верховна Рада 27 жовтня прийняла законопроєкт №15262 за основу, за нього проголосували 265 народних депутатів. Комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики 5 листопада рекомендував ухвалити документ у другому читанні та в цілому.

Підвищену ставку податку на прибуток банків на рівні 50% Рада раніше встановлювала на 2023, 2024 та 2026 роки.

За даними Нацбанку, податок на прибуток банків за вісім місяців 2026 року становив 71,45 млрд грн, що у 2,4 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року (29,49 млрд грн).

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Фінансовий сектор
#податок #рада #банки
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