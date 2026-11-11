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Економіка

Уряд погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 0,1%, на 2027р – до 0,4%

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Уряд погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 0,1%, на 2027р – до 0,4%
Фото: Unsplash

Уряд України погіршив макропрогноз, який покладено в основу проєкту державного бюджету на 2027 рік: очікуване зростання цього року валового внутрішнього продукту (ВВП) знижено до 0,1% з 1,6%, на наступний – до 0,4% з 1,3%, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Кабмін 11.11 оновлює сценарій 2 макропрогнозу на 2027-2029 роки", – написав він у Телеграм у середу.

За його словами, прогноз інфляції на цей рік збільшено до 10,6% з 9,2%, на наступний – з 8,2% до 8,5%.

Як повідомлялося, Нацбанк України наприкінці жовтня також суттєво погіршив макропрогноз на цей та наступний рік. Замість зростання ВВП цього року на 1,8% та наступного року на 2,8% тепер він очікує його скорочення на 0,4% цього року та відновлення наступного року лише на 0,4%.

Він також підвищив прогноз інфляції на цей рік з 10,0% до 12,5%, а на наступний рік – з 6,9% до 7,3%.

За даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2026 року знизився на 0,7% порівняно з третім кварталом 2025 року після зростання на 0,4% у другому кварталі та падіння на 0,6% у першому кварталі.

У річному вимірі інфляція за підсумками жовтня 2026 року зросла до 11% з 10% за підсумками вересня та 8,1% за підсумками серпня, повідомив Держстат.

Над матеріалом працювали:

Редактор · від економіки до політики
#макропрогноз #уряд #ввп
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