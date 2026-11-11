Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Рада схвалила за основу урядовий законопроєкт щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємств

2 хв читати
Додати як джерело
Рада схвалила за основу урядовий законопроєкт щодо вдосконалення корпоративного управління держпідприємств

Парламент схвалив у першому читанні за основу законопроєкт №16125 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення корпоративного управління.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час засідання в середу рішення підтримали 258 народних депутатів.

Документ спрямований на виконання міжнародних зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію щодо імплементації актів ЄС про вдосконалення управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами з понад 50% держкапіталу, що наблизить внутрішній контроль до керівних принципів ОЕСР.

Зокрема, документом пропонується доповнити повноваження Кабміну щодо затвердження типової форми цивільно-правового договору з членом наглядової ради держпідприємства чи товариства з понад 50% держкапіталу та визначення профілю й матриці компетенцій наглядової ради держсектору. Документ також передбачає повноваження центрального органу виконавчої влади з формування держполітики у сфері управління держвласністю затверджувати профіль і матрицю компетенцій для забезпечення колективної придатності, а уповноваженим органам управління - затверджувати їх для підприємств і товариств зі 100% держкапіталу в установленому урядом порядку.

Крім того, виключається норма про формування Мінекономіки переліків держпідприємств, що підлягають корпоратизації, та затвердження графіків її проведення.

Законопроєкт деталізує норми щодо вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю та розширює повноваження наглядових рад держсуб'єктів у частині контролю за виконавчим органом, утворення незалежних підрозділів з управління ризиками, комплаєнсу та внутрішнього аудиту, розробки профілю і матриці компетенцій наглядової ради, доступу до всієї інформації та документів, включно з комерційною таємницею, конфіденційними даними та персональними даними, розширення виключних компетенцій, а також встановлює терміни оцінювання роботи наглядової ради із залученням незалежного консультанта.

Змінами до закону "Про акціонерні товариства" пропонується обмежити виключні компетенції загальних зборів щодо затвердження положення та звіту про винагороду голови й членів виконавчого органу приватного акціонерного товариства, відносячи це до виключної компетенції наглядової ради, а також уточнити норми щодо обрання членів і порядку діяльності ради директорів та наглядової ради АТ, утворення їхніх комітетів та регулювання значних правочинів і правочинів із заінтересованістю.

Документ зареєстрований у Раді Кабміном 5 жовтня поточного року.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
#рада #держпідприємства
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький: Критично важливо до кінця листопада досягти домовленостей з партнерами щодо фінпідтримки України на 2027 рік

Корецький: Критично важливо до кінця листопада досягти домовленостей з партнерами щодо фінпідтримки України на 2027 рік

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що для України критично важливо до кінця листопада 2026 року досягти чітких домовленостей з партнер…

Читати
Конференція донорів у Парижі зібрала EUR303 млн на відновлення НБК на ЧАЕС після удару дрона РФ – ЄБРР

Конференція донорів у Парижі зібрала EUR303 млн на відновлення НБК на ЧАЕС після удару дрона РФ – ЄБРР

Міжнародна спільнота підтримала фонд під управлінням Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для відновлення Нового безпечного конфайнме…

Читати
Більшість КМП Нацбанку вбачає ризики зміщення траєкторії облікової ставки вгору порівняно з поточним прогнозом

Більшість КМП Нацбанку вбачає ризики зміщення траєкторії облікової ставки вгору порівняно з поточним прогнозом

Жоден із членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України не бачить можливостей для зниження облікової ставки в найближчі міся…

Читати
Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною щодо перегляду програми EFF, зустрічі пройдуть у Львові та Варшаві

Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною щодо перегляду програми EFF, зустрічі пройдуть у Львові та Варшаві

(оновлена, розширена) Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі у Гевіном Греєм розпочинає у понеділок дискусії з представниками влади Укра…

Читати