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Ощадбанк і ЄІФ підписали угоду про гарантію кредитного портфеля на EUR71,4 млн

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Ощадбанк і ЄІФ підписали угоду про гарантію кредитного портфеля на EUR71,4 млн

Державний Ощадбанк та Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ) підписали угоду про часткову портфельну гарантію для кредитування мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) з обсягом кредитного портфеля EUR71,4 млн, повідомила пресслужба банку в середу.

Згідно з повідомленням, гарантія ЄІФ покриватиме 70% кредитного портфеля. Фінансування підприємства зможуть залучати як для реалізації інвестиційних проєктів, так і для поповнення обігового капіталу.

За умови задовільних темпів формування кредитного портфеля сторони можуть збільшити його гарантований обсяг удвічі – до EUR143 млн.

Угоду було підписано 10 листопада у Львові на полях 18-го засідання керівного комітету Української донорської платформи головою правління Ощадбанку Юрієм Каціоном та генеральним директором EIB Global (підрозділ Європейського інвестиційного банку) Ендрю Макдауеллом.

Це друга угода Ощадбанку з ЄІФ щодо надання портфельних гарантій. Першу сторони уклали у 2017 році. У межах цієї програми обсяг гарантованого кредитного портфеля було збільшено з EUR50 млн до EUR100 млн.

Згідно з даними банку, обсяг наданих клієнтам кредитів за три квартали 2026 року зріс на 13,1% – до 144,98 млрд грн.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Фінансовий сектор
#ощадбанк #єіф #гарантія
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