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Економіка

Ірландія внесла до Фонду підтримки енергетики України EUR25 млн, збільшивши загальний внесок до EUR 52 млн

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Ірландія внесла до Фонду підтримки енергетики України EUR25 млн, збільшивши загальний внесок до EUR 52 млн

До Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Республіки Ірландія у розмірі EUR25 млн.

"Таким чином загальний внесок Ірландії зріс до EUR52 млн", – повідомило Міністерство енергетики України у середу.

Як зазначив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль, фонд – це ефективний і прозорий інструмент підтримки української енергетики. Через нього закуповується обладнання для ремонтів, відновлення пошкоджених об'єктів та нарощування потужностей генерації.

Як повідомлялося, у жовтні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Німеччини – EUR249,7 млн, Мальти – EUR50 тис. та угорської компанії REKK – EUR3 тис.

#ірландія #допомога_україні #енергетика
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