Біля 20% столичних ресторанів закриються або заморозять свою діяльність у найближчі три місяці

У найближчі три місяці можливе закриття або заморозка діяльності близько 20% столичних кафе та ресторанів, повідомила ресторанна консультантка і директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова.

"У Києві зараз близько 3500 ресторанів і кафе та 1200 кав'ярень та пекарень у МАФах, на продажу були виставлені в серпні-жовтні 500+ закладів, зараз вже менше, бо близько 150 з них або продалась, або закрилась. Десь 10% існуючих закладів може закритися взимку, ще така сама частка тих, кому вдалося домовитися з орендодавцями про знижені ставки або орендні канікули, повідомляють про заморозку діяльності до весни", – розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" Насонова.

Експертка очікує більшості новин про закриття або розморозку проєктів у лютому-березні, все буде залежати від безпекової та економічної ситуації.

За її словами, зараз найбільш вразлива група закладів – у торгових центрах, які відчувають зменшення відвідуваності на фоні безпекових факторів та відключень електроенергії, а також зміни самого формату споживання.

"Є проблема і з керуючими компаніями, які не готові корегувати умови договорів. І ми бачимо перші згортання мережевих закладів. Наприклад, "Сушія" закрила свої п'ять ресторанів, які розташовувались у торгівельних центрах, бо не домовились по оренді. При цьому заклади мережі у форматі стріт-ритейлу залишилися", – навела приклад Насонова.

У зоні ризику заклади, які розташовані у МАФах, які Київ продовжує демонтувати, а також маленькі сімейні заклади.

"Зазвичай сімейні заклади на фоні зменшення відвідуваності та збільшення витрат на функційонування (електрика з генераторів, вода тощо) згортають роботу через три-чотири місяці збитків", – пояснила експертка.

Цієї осені суттєво скоротився сегмент бізнес-ланчів на фоні переводу більшості співробітників на гібридний або дистанційний формат, як наслідок заклади, які були орієнтовані на цю категорію, відчувають значний дефіцит.

"Почав схлопуватись і формат розливних пивних", – каже Насонова.

Водночас недорогі формати, типу їдальні чи кулінарії, навпаки, відчувають збільшення обсягів, в тому числі тому як відповідь на відключення світла, люди беруть готову їжу додому.

"Ще більш-менш непогано почувають себе заклади, які знаходяться в заселених ЖК, там кафе або піцерія з генератором стають пунктом незламності, а середні чеки навіть збільшуються", – зазначила вона.

Мережі, які інвестували у служби доставок відмічають зараз зростання цієї послуги.

"В цілому можна сказати, що продовжують розвиток сегменти, орієнтовані на доступні формати, включаючи доставку та преміальні, які не втрачають своєї аудиторії. Також гарний результат показують колаборації – як-то KFC + Кацурін. Ще один тренд сезону – активізація акцій та скидок. Вони дають відчуття стабільності і споживачам і ринку", –- описала ситуацію Насонова.