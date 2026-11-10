Україна порушила антидемпінгове розслідування щодо імпорту пестицидів з Китаю

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) оголосила про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну пестицидів походженням з КНР за скаргою ТОВ "Альфа Смарт Агро", підтриману ТОВ "Білоцерківський завод препаративних форм".

Як йдеться у повідомленні МКМТ у вівторок, відповідне рішення вона прийняла 3 листопада цього року, визнавши, що у скарзі наведено достатньо обгрунтованих доказів та вона подана та підтримана підприємствами, частка яких у загальному обсязі виробництва окремих видів пестицидів в Україні становить понад 50%.

"У скарзі наведено достатньо обгрунтованих доказів, на підставі яких можна вважати, що імпорт в Україну окремих видів пестицидів походженням з Китайської Народної Республіки міг здійснюватися за демпінговими цінами, при цьому рівень демпінгової маржі не може вважатися мінімальним, а обсяги імпорту незначними відповідно до норм закону", – зазначено в оголошенні.

МКМТ також погодилась з наявністю обґрунтованих доказів стосовно того, що демпінговий імпорт в Україну окремих видів пестицидів з Китаю загрожує заподіянням істотної шкоди національному товаровиробнику. Зокрема, відповідно до матеріалів скарги за період дослідження (2022 рік – І півріччя 2025 року) спостерігалась тенденція скорочення обсягів продажу заявника на внутрішньому ринку та частки на ринку при одночасному зростанні споживання окремих видів пестицидів в Україні.

Зазначається, що обсяги демпінгового імпорту в Україну окремих видів пестицидів з Китаю зросли в абсолютних показниках на 44,9%, відносно виробництва і споживання окремих видів пестицидів в Україні – на 30,4% та 21,0% відповідно.

Окрім того, середні ціни імпорту в Україну зазначених товарів були нижче середніх цін та собівартості окремих видів пестицидів заявника.

МКМТ уточнила, що мова йде про "гербіцид на основі: тербутилазину …, що класифікується за кодом ех 3808 93 13 00 згідно з УКТ ЗЕД; пропізохлору . … за кодом ех 3808 93 15 90…, нікосульфурону … за кодом ех 3808 93 23 00; диквату … за кодом ех 3808 93 2790 згідно з УКТ ЗЕД".

Під розслідування також потрапив імпорт з Китаю фунгіциду однокомпонентного на основі діючої речовини тебуконазолу за кодом ех 3808 92 50 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Проведення розслідування доручено Мінекономіки.