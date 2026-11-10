НБУ визнав небездоганною репутацію п'яти фінустанов через зв'язки з РФ

Національний банк України (НБУ) 9 листопада визнав небездоганною ділову репутацію п'яти надавачів фінансових послуг та трьох їхніх власників істотної участі через виявлені зв'язки з Росією, повідомив регулятор на сайті.

Рішення стосується ТОВ "Бі Ел Джі Мікрофінанс", ТОВ "ФК "Кредіплюс", ТОВ "Мілоан", ТОВ "ФК "Фінмар" і ПТ "Донкредит", а також власників істотної участі – Родіона Бутка, Bredley CH AG (Швейцарія) і ТОВ "Берег-Груп".

Однією з підстав для такого рішення стало підтвердження державними органами спеціального призначення громадянства РФ у Катерини Таттерсаль – керівниці (члена ради директорів) Bredley CH AG, яка є власником істотної участі зазначених надавачів фінпослуг. НБУ отримав це підтвердження після оприлюднення матеріалів журналістського розслідування.

Зазначається, що громадянство або податкове резидентство РФ у керівника власника істотної участі є ознакою небездоганної ділової репутації такого власника, що є підставою для аналогічної оцінки самого надавача фінансових послуг.

Крім того, "Бі Ел Джі Мікрофінанс", "Кредіплюс", "Мілоан", "Фінмар" і "Донкредит", а також Бутко та Bredley CH AG надали НБУ недостовірну інформацію про відсутність у керівниці Bredley CH AG громадянства або податкового резидентства РФ.

НБУ повідомив, що здійснить подальші заходи реагування щодо зазначених надавачів фінансових послуг, не уточнивши їх.

ТОВ "Мілоан" входить до переліку 53 значимих фінансових компаній, який центробанк вперше визначив у січні 2026 року. Такий статус передбачає невідкладну перевірку регулятором джерел походження коштів для формування статутного капіталу, а також нових керівників і власників щодо їх відповідності вимогам до ділової репутації та професійної придатності.

За даними Нацбанку, станом на 1 липня 2026 року дохід ТОВ "Мілоан" від надання фінансових послуг зріс на 31,2%, або на 278,7 млн грн, – до 1,17 млрд грн, а чистий прибуток компанії збільшився на 55,6%, або на 14,3 млн грн, – до 40,1 млн грн.