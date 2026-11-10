Бізнес проти підвищення залізничних тарифів на 15% та закликає ввести мораторій до кінця війни, "УЗ" погрожує зростанням збитків

Представники великих підприємств та бізнес-асоціацій виступили проти запланованого підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення на 15% з 1 січня 2027 року і закликали ввести мораторій на підвищення тарифів до закінчення воєнного стану в Україні.

Таку думку представники бізнесу висловили під час організованій Центром транспортних стратегій (ЦТС) онлайн-дискусії "Залізничні перевезення у 2026-2027: як збалансувати операційну ефективність та фінансові потреби "Укрзалізниці" у період падіння вантажної бази" у вівторок.

Згідно із підготовленими ЦТС до дискусії даними, обсяги вантажоперевезень в 2025 році були 161 млн тонн, у 2026-му очікуються на рівні 127 млн тонн, прогноз на 2027 рік – 149 млн тонн. При цьому фінрезультати вантажних перевезень у 2025 році – доходи 68 млрд грн, витрати – 62 млрд грн, у 2026 році – 67 мдрд грн та 69 млрд грн, 2027році – прогноз 89 млрд грн та 83 млрд грн відповідно. Пасажирських перевезень: у 2025 році – 24 млрд грн та 32 млрд грн, у 2026 році – 29 млрд грн та 36 млрд грн, у 2027 році – прогноз 29 млрд грн та 44 млрд грн відповідно.

Директор ЦТС Сергій Вовк констатував, що ситуація в "Укрзалізниці" екстремальна, бо навіть з підвищенням тарифів на 30%, яке відбулось з 1 серпня поточного року витрати не покриваються доходами перевезень через їхніми падіннями. Хоча у наступному році є сподівання на певне покращення ситуації.

Заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов заявив, що компанія довгий час не проводила індексацію тарифів, і по суті підтримала бізнес за ці роки на 100 млрд грн. Загалом, за розрахунками компанії, слід було індексувати тарифи на 69,5% у червні 2026 року, але вирішили зменшити рівень індексації і з 1 серпня підвищили на 30%, також "підтягнули" тариф по порожньому вагону, а з 1 січня запланували ще на 15%, аби отримати додатково 12 млрд грн.

"Якщо не буде другого етапу індексації, то збиток може сягнути у 2027 році до 50 млрд грн", – заявив Ткачов.

"Ми вже провели декілька нарад і, я думаю, до кінця цього тижня ми знову зберемося, і "Укрзалізниця" презентує ті оперативні рішення, які дозволять покращити підвезення вантажів вагонами до кордону. Ми запропонуємо це в умовах обмеженої пропускної здатності, як будемо розподіляти і забезпечувати оптимальне підведення вантажів. Це оперативне питання. Ми на цьому тижні презентуємо напрацювання, які вже маємо. Разом із ГЗК, компаніями – вони дуже долучились до цього процесу", – сказав представник "Укрзалізниці".

Виконавча директорка НАДПУ Ксенія Оринчак зазначила, що багато підприємств галузі зупиняються, бо логістика сягає більше 40% собівартості, до 60%. Через дорогий тариф йде зупинка виробництв: зі 100 кар'єрів будівельної галузі наразі функціонують 35.

"Кожне підвищення для наших компаній, це фактично ще один замок на ворота заводу, а ще планується плюс 15%. З 21 по 25-й роки збиток пасажирських перевезень перевищив 80 млрд грн і покривається прибутком вантажного сегменту. Тобто, фактично, наші кар'єри оплачують чужі квитки на електричку. Ми пропонуємо прибрати повністю це несправедливе навантаження", – сказала Оринчак, додавши, що пасажирські перевезення треба суттєво оптимізувати, і ці соціальні обов'язки має оплачувати держава, а не промисловість, яка сама працює зі збитком.

За її словами, для беззбиткової роботи "Укрзалізниці" потрібна вантажна база приблизно 175 млн тонн на рік з подальшим виходом на 200 млн тонн, а кожне нове підвищення тарифів скорочує обсяги перевезень. Потрібно повернутись до рівня тарифів напочатку цього року і домовлятись з міжнародними партнерами про компенсацію витрат під час війни.

Президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков нагадав, що члени об'єднання раніше виступали категорично проти підвищення тарифів, а наразі "Укрзалізниця" знову планує підвищення тарифів на 15%.

"Укрзалізниця" планує збільшення тарифу. Вона декларує, що в 27-му році закладено додаткових витрат на 27 млрд грн, більша частина – 18 млрд грн – зарплатня. Ми вважаємо, що витрати "Укрзалізниці" завищені", – сказав Каленков.

Заступниця голови фракції "Голос" Юлія Сірко зазначила важку ситуацію з держбюджетом, і закликала "Укрзалізницю" та Мінінфраструктури шукати партнерські програми з різними міжнародними партнерами.

Народний депутат, член парламентського підкомітету із питань промполітики комітету з економічного розвитку Муса Магомедов також виступив за залучення фінансування у рамках міжнародного партнерства.

Заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Володимир Шемаєв визнав, що ситуація дійсно є дуже складною і бюджетні можливості для підтримки "Укрзалізниці" є обмеженими.

"Наше завдання, по-перше, прожити цю зиму без зупинок перевізного процесу як у пасажирському сполученню, так і вантажному. Через те, що зараз судноплавство значно ускладнено, вантажі не приймають до морських портів. З червня вантажні перевезення впали близько на 36-37%, і це відповідно впливає на фінансові результати", – констатував Шемаєв та додав, що наразі розглядаються варіанти помірної індексації у пасажирському сегменті для того, щоб тягар не лягав ні на державний бюджет, ні на вантажі відправників.

"В даний час такі пропозиції розробляються. Я знаю, що у приміському сполученні більшість, понад 20 областей, узгодили це законодавство, помірну індексацію у приміському сполученні", – сказав урядовець, зазначивши, що слід працювати над джерелами, у тім числі зовнішніми, "наразі формуємо новий проєкт з Світовим Банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Крім того, потрібна внутрішня оптимізація, внутрішні заходи – від оптимізації надлишкової інфраструктури до оптимізації кількості персоналу через додаткову механізацію, оптимізацію. Також сюди входить продаж металобрухту: зараз уряд робить хід до лібералізації цього напрямку. "Укрзалізниця" вже виставила 490 списаних вагонів на продаж у вигляді металобрухту.

Комерційний директор, перший заступник голови правління ПрАТ "Запорізький завод феросплавів" (ЗЗФ) Дмитро Міщенко у своєму виступі наголосив, що у собівартості феросплавної продукції 60% – електроенергія.

"Ми вже на межі, і підняття тарифів на перевезенні у січні – це вже буде межа, підприємство сьогодні виживає, а споживачі стоять, І АМКР, і "Запоріжсталь", і "Дніпросталь", – констатував Міщенко.

Він додав, що наразі вантаж їде 32 доби із Запоріжжя до кордону, і завод витрачає на це значні гроші, у тім числі на охорону вантажів, хоча вантаж слід довозити за 8 днів: "У мене вся продукція, яка відвантажена в цьому місяці, вже рухається 20 днів і ще знаходиться десь посередині нашої країни".

Представник "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, відповідаючи на ситуацію із ЗЗФ про довгий час і великі затрати на перевезення феросплавів на експорт, повідомив: "Ми разом з галузевими об'єднаннями розробляємо систему управління експортним вантажопотоком в напрямку західних переходів з рахуванням інфраструктурних обмежень".

GR менеджер, проєктний офіс гендиректора "Метінвест Холдингу" Богдан Іванюк констатував, що перевезення у поточному році вантажів впали, і такий же прогноз на наступний рік, особливо з урахуванням підвищення тарифів. При цьому вартість залізної руди на ринку впала приблизно на 30%, а витрати на логістику зростають.

"Наразі Північний та Центральний ГЗК працюють десь на 50% потужності, і тариф по ним б'є вже сьогодні. І питання – як повернути комбінатам додаткову роботу, як збільшити їхню завантаженість? І це головне економічне питання, і залізничний тариф залежить не від ворога, а від держави", – зазначив Іванюк.

Він також додав, що Європа наразі є основним ринком для компанії, бо порти не працюють. Через блокаду портів ГЗК "Метінвесту" втратили близько 1,5 млн тонн експорту морем на місяць. І ці обсяги раніше транспортувала "Укрзалізниця" до портів і отримувала дохід. То для нарощування вантажних перевезень потрібно розблокувати перевезення морем.

"30% підвищення тарифів "УЗ", яке відбулось кілька місяців тому, було несправедливим і не на часі, враховуючи ситуацію з портами. Позиція у нас однозначна, що підвищувати вантажні тарифи в 2026-му році, як і у 2027-му році неприпустимо", – резюмував представник "Метінвесту".

Гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак висловився за необхідність повернення тарифів на рівень до 1 липня 2026 року, а до закінчення воєнного стану має бути впроваджений мораторій на підвищення тарифів.