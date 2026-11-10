БЕБ і ОГП вилучили діаманти та ювелірні вироби на понад $1 млн, ввезені до України за сприяння співробітника ДМС

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора викрили канал незаконного ввезення діамантів та елітних ювелірних виробів з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

Як повідомила пресслужба БЕБ у телеграм-каналі у вівторок, до схеми був залучений чинний працівник Закарпатської митниці, який разом із дружиною перевозив коштовності без декларування та сплати митних платежів.

Слідство встановило, що учасники групи налагодили систематичне постачання коштовностей з ОАЕ в обхід митних процедур. Незаконно ввезені діаманти передавали довіреним особам для необлікованого виготовлення ювелірних прикрас під власним брендом, а готову продукцію реалізовували через ювелірний бутік організаторів схеми.

Правоохоронці провели дев'ять санкціонованих обшуків у транспортному засобі, ювелірній майстерні та бутіку. За результатами слідчих дій вилучено діаманти та ювелірні вироби загальною орієнтовною вартістю понад 1 млн доларів США.

Наразі детективи БЕБ встановлюють усі обставини схеми, коло причетних осіб та обсяги незаконно ввезених коштовностей. Державна митна служба України надає сприяння у проведенні розслідування.

Оперативний супровід у справі здійснює Служба безпеки України, процесуальне керівництво – Офіс генпрокурора.