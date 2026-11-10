Україна очікує $20 млрд погодженого фінансування 2026р. та все ще шукає джерела $32,6 млрд на 2027 рік – Мінфін

Україна у 2026 році отримала близько $30 млрд міжнародної бюджетної підтримки і до кінця року очікується надходження ще близько $20 млрд погодженого фінансування, йдеться у релізі Міністерства фінансів за результатами 18-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів у Львові у вівторок.

"Центральною темою засідання стало забезпечення міжнародного фінансування державного бюджету України у 2027 році… Відповідно до базового сценарію МВФ, який передбачає продовження повномасштабної війни протягом 2027 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні становить $52,6 млрд, з яких $32,6 млрд наразі залишаються незабезпеченими", – зазначив Мінфін.

Згідно із релізом, Україна розраховує на ЄС у покритті двох третин фінансових потреб 2027 року, продовжує роботу з іншими донорами, а також виступає за використання заморожених російських активів та розвиток механізмів фінансування, які не збільшуватимуть державний борг.

Мінфін повідомив без деталей, що МВФ, Європейська Комісія, Світовий банк та інші партнери представили актуальний стан роботи із залучення додаткових ресурсів, й сторони домовилися посилити координацію для якнайшвидшого покриття незабезпечених бюджетних потреб України.

Окрім того, учасники зустрічі обговорили виконання Україною зобов'язань у межах програм підтримки ЄС, МВФ і Світового банку, а також подальші пріоритети реформ. Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що попри війну Україна продовжує впроваджувати реформи, необхідні для євроінтеграції, зокрема Верховна Рада у вівторок у першому читанні підтримала два взаємопов'язані законопроєкти, необхідні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Окремо були розглянуті висновки Звіту Європейської Комісії щодо прогресу України за 2026 рік, подальша гармонізація законодавства з правом ЄС та покращення бізнес-клімату. За результатами оцінки Єврокомісії, Україна досягла хорошого річного прогресу за двома ключовими напрямами роботи Мінфіну – оподаткуванням та митним союзом.

Учасники зустрічі також приділили увагу впливу російських атак на українську економіку. Зокрема, обговорили підтримку підприємств, захист транспортної та експортної інфраструктури, відновлення енергетичних об'єктів і забезпечення стабільної роботи критичних послуг, зазначив Мінфін. Пріоритетом залишається підготовка до зими, передусім підтримка енергетичного сектору та прифронтових громад. Партнери домовилися посилити координацію допомоги та прискорити її надання постраждалим регіонам і підприємствам.

Наступне засідання Керівного комітету Української платформи донорів відбудеться у січні 2027 року на полях URC 2027.

Мінфін уточнив, що засідання у Львові у вівторок відкрив прем'єр-міністр Сергій Корецький, головував співголова Платформи від України міністр фінансів Марченко, а всього у ньому брали участь понад 100 представників країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій.

Українська платформа донорів є ключовим механізмом координації міжнародної підтримки України. Вона об'єднує Україну, країни G7, ЄС, інших міжнародних партнерів та фінансові організації для забезпечення бюджетних потреб, підтримки реформ і довгострокового відновлення. На сьогодні Платформа налічує вже 25 учасників, зокрема країни, які є постійними і тимчасовими членами чи тимчасовими спостерігачами, а також 8 міжнародних організацій.