Корецький: Критично важливо до кінця листопада досягти домовленостей з партнерами щодо фінпідтримки України на 2027 рік

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що для України критично важливо до кінця листопада 2026 року досягти чітких домовленостей з партнерами щодо фінансової підтримки на 2027 рік.

"Працюємо з партнерами над узгодженням спільного плану фінансування України на 2027 рік. Конкретні параметри обговорили на засіданні Керівного комітету Української платформи донорів. Для нас критично важливо до кінця листопада досягти чітких домовленостей щодо фінансової підтримки України на 2027 рік", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він наголосив, що Україна високо цінує лідерство Європейського Союзу та розраховує на спільні рішення всіх міжнародних партнерів для покриття фінансових потреб країни.

"Важливо також забезпечити безперервність фінансування у 2028 році", – додав прем'єр.

За його словами, на засіданні Керівного комітету Української платформи донорів сторони зосередилися на проходженні зими, зокрема на потребі в енергетичному обладнанні для швидкого відновлення.

У зв'язку з цим він закликав партнерів збільшити внески до Фонду підтримки енергетики та пришвидшити постачання.

"Окремо говорили про URC-2027 у Таллінні. Вона має стати конференцією конкретних рішень", – написав Корецький.