Рада директорів "Кернел" пропонує залишити прибуток за 2026ФР на наступні роки

Пропозиція щодо сплати дивідендів за 2026 фінансовий рік (ФР, завершився 30 червня 2026 року) відсутня у порядку денному зборів акціонерів материнської компанії Kernel Holding SA агрохолдингу "Кернел", які призначені на 10 грудня цього року.

"Загальні збори схвалюють пропозицію ради директорів щодо перенесення чистого прибутку з річної звітності материнської компанії (неконсолідованої) у розмірі 89 554 983,78 доларів США на наступні періоди", – йдеться у запропонованому порядку денному, оприлюдненому на Варшавській фондовій біржі у вівторок.

Згідно з ним, пропонується також скоротити чисельність ради директорів з восьми до семи членів, бо Дарія-Анна Данильчук Масрі вирішила не поновлювати свій мандат на наступний період, тоді як повноваження решти семи членів ради пропонується подовжити ще на рік, як і аудітора PricewaterhouseCoopers Assurance (Люксембург).

Агрохолдинг "Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

"Кернел" у 2026 ФР збільшив консолідований чистий прибуток на 35% – до $322 млн, а його консолідована виручка зросла на 7% – до $4,404 млрд.