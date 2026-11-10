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Економіка

Інфляція у жовтні знизилася до 1,8%, але в річному вимірі зросла до 11,0% – Держстат

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Інфляція у жовтні знизилася до 1,8%, але в річному вимірі зросла до 11,0% – Держстат
Фото: Unsplash

Зростання споживчих цін в Україні у жовтні 2026 року сповільнилося до 1,8% після прискорення до 2,1% у вересні з 0,1% у серпні та 0,3% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок.

Статвідомство нагадало, що у жовтні 2025 року було зафіксовано зростання цін на 0,9%, тож у річному вимірі інфляція за підсумками жовтня 2026 року зросла до 11,0% з 10,0% за підсумками вересня та 8,1% за підсумками серпня.

Зазначається, що у жовтні-2026 базова інфляція також знизилася до 1,4% порівняно із 2,0% у вересні. Але з урахуванням того, що у жовтні-2025 вона становила 0,6%, у річному вимірі базова інфляція збільшилася до 9,7% з 8,8% за результатами вересня.

Як повідомлялося, Нацбанк України наприкінці жовтня підвищив прогноз інфляції на цей рік з 10,0% до 12,5%, а на наступний рік – з 6,9% до 7,3%. За оцінками НБУ, лише наслідки обстрілів додадуть до річної інфляції близько 0,7 в.п. Серед інших важливих факторів, що позначатимуться на ціновій динаміці, – ефекти від подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів.

Інфляція в Україні у перший рік повномасштабної російської агресії підскочила до 26,6%, після чого у 2023 році вона знизилася до 5,1%. У наступний рік вона знову зросла до 12%, але у 2025 році її вдалося знизити до 8%, у тому числі за рахунок доволі жорсткої монетарної політики Нацбанку.

Над матеріалом працювали:

Редактор · від економіки до політики
#інфляція #статистика
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