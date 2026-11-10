Конференція донорів у Парижі зібрала EUR303 млн на відновлення НБК на ЧАЕС після удару дрона РФ – ЄБРР

Міжнародна спільнота підтримала фонд під управлінням Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для відновлення Нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) після удару російського дрону у лютому минулого року: вдалося зібрати зобов'язань з його фінансування на EUR303 млн, повідомляє ЄБРР.

"На конференції донорів високого рівня, організованій 9 листопада в Парижі урядами Франції, України та ЄБРР, 14 країн та міжнародних організацій зобов'язалися внести загалом EUR303 млн на Міжнародний рахунок співпраці з питань Чорнобиля (ICCA), який перебуває під управлінням ЄБРР, для підтримки відновлювальних робіт. У найближчі місяці очікуються нові зобов'язання щодо надання коштів", – йдеться у релізі банку у вівторок.

НБК, будівництво якого було завершено у 2019 році після майже двох десятиліть міжнародного партнерства, фінансувався через "Чорнобильський фонд "Укриття" (Chernobyl Shelter Fund), у межах якого широка коаліція донорів зібрала EUR1,61 млрд. 14 лютого 2025 року російський безпілотник влучив у НБК, пошкодивши близько 200 кв. м панелей і пробивши в обшивці отвір площею приблизно 15 кв. м. Детальна оцінка пошкоджень, проведена в рамках ICCA, підтвердила наявність значних руйнувань. За словами першого віце-прем'єра, міністра енергетики України Дениса Шмигаля, для ремонту пошкоджень і повного відновлення функціональності конфайнменту знадобиться щонайменше EUR500 млн.

Банк нагадав, що питання відновлення НБК стало одним із головних пріоритетів для президента Франції Емманюеля Макрона, оскільки цього року Франція головує в G7. У червні лідери країн G7 та їхні ключові партнери домовилися про фінансування, повне убезпечення та захист об'єктів на Чорнобильській АЕС, а в жовтні було заявлено, що країни G7 виділять EUR260 млн на терміновий ремонт НБК.

У конференції у Парижі взяли участь – особисто або в онлайн-форматі – представники 34 країн і міжнародних організацій. Про значні внески оголосили Європейський Союз, Канада, Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Норвегія, Швейцарія, Литва, Австрія, Естонія та інші. До кола донорів приєдналися й нові учасники – поза межами G7 та Європейського Союзу, що розширило коаліцію, завдяки якій свого часу стало можливим створення НБК. Греція, Молдова та Нідерланди повідомили, що оголосять про свої внески найближчими місяцями, зазначив ЄБРР.

Банк наголосив, що НБК є ключовою захисною спорудою, що гарантує ядерну безпеку на Чорнобильській АЕС: він ізолює радіоактивні залишки 4-го енергоблока та уможливлює безпечний демонтаж оригінального саркофага й зруйнованого реактора. Удар безпілотника порушив обидві ці ключові функції. Зобов'язання, взяті в Парижі, спрямовані на перехід від тимчасового ремонту та першочергових інженерних заходів до відновлення основних функцій Нового безпечного конфайнменту (НБК). Це необхідно зробити до того, як пошкодження зовнішньої оболонки призведуть до впливу корозії на сталеві конструкції в довгостроковій перспективі, пояснив банк.

"Ці зобов'язання демонструють, що ядерна безпека є спільною відповідальністю, а Європа та її партнери твердо стоять пліч-о-пліч з Україною. Я пишаюся тим, що ми демонструємо міжнародну солідарність у цьому питанні, і сподіваюся, що до весни 2027 року ми зберемо необхідну суму", – прокоментував результати конференції міністр економіки Франції Ролан Лескюр, який очолив цю ініціативу в межах фінансового треку G7.

"Ми плануємо завершити всі інженерні роботи та повністю відновити функціональність конфайнменту до 2030 року", – зазначив глава Міненерго України Шмигаль, подякував усім уже залученим до проєкту відновлення країнам та закликав інших партнерів доєднатися до нього.

Він також наголосив, що Росія має сплатити остаточний рахунок за напад на Чорнобильську АЕС, тому Україна працюватиме з партнерами над тим, щоб покрити витрати на відновлення за рахунок російських активів.

ЄБРР уточнив, що внески, щодо яких були взяті зобов'язання в Парижі, доповнюють наявні в межах ICCA кошти, призначені для підтримки відновлювальних робіт і забезпечення ядерної безпеки на об'єкті. Фонд ICCA залишатиметься відкритим для додаткових внесків протягом першої половини 2027 року.

Роботи на НБК вже тривають: виконуються тимчасові ремонтні заходи, а початкові інженерні роботи та закупівлі (вартістю до EUR30 млн), схвалені донорами в березні 2026 року, дозволять сформувати значно точнішу оцінку вартості до кінця 2027 року. Початок основних відновлювальних робіт заплановано на початок 2028 року, а завершення – на кінець 2030 року. Повну вартість відновлення ключових функцій НБК наразі визначити неможливо, сказано у релізі банку.