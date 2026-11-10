БЕБ і бізнес домовилися про створення міжвідомчої робочої групи для детінізації ринків та захисту легальних підприємств

Бюро економічної безпеки України (БЕБ), правоохоронні органи та представники бізнес-спільноти домовилися про створення міжвідомчої робочої групи, яка оперативно реагуватиме на проблеми легального бізнесу та виявлятиме тіньові схеми, повідомляється в публікації відомства у Facebook.

Як повідомило бюро за підсумками зустрічі, у межах новоствореної групи галузеві асоціації надаватимуть правоохоронцям аналітичні матеріали для протидії нелегальним ринкам.

За словами заступника директора БЕБ Юрія Бєлоусова, що наводяться у публікації, пріоритетом бюро є розслідування схем із найбільшими втратами для бюджету. Крім того, відомство аналізує ринки задля виявлення регуляторних прогалин, зміна яких дозволяє впливати на галузь без відкриття кримінальних проваджень. Бєлоусов також підтримав ініціативу щодо надання підприємствам можливості сплачувати податковий борг і штрафи до повідомлення про підозру, що забезпечить надходження до бюджету та збереже роботу компаній.

Учасники зустрічі обговорили проблеми нелегального обігу електронних сигарет, використання рахунків підставних осіб у тіньових онлайн-казино та неоформлену зайнятість в охоронній галузі, а також питання строків досудового розслідування, невідкладних обшуків і арештів майна.

Бізнес-омбудсменка Анка Фельдгузен наголосила, що тривала участь компаній у кримінальних провадженнях шкодить їхній репутації та доступу до фінансування, а в Офісі Генерального прокурора повідомили про початок аудиту кримінальних справ, які роками розглядаються в судах.

Захід організували Американська торговельна палата в Україні (AmCham), Українська рада бізнесу (УРБ), Європейська бізнес асоціація (ЄБА) та Офіс генпрокурора.