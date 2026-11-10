"Нафтогаз" залучив EUR23 млн грантової підтримки на закупівлю газу

НАК "Нафтогаз України" підписав грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на EUR23 млн за підтримки уряду Нідерландів з метою спрямування коштів на закупівлю додаткових обсягів природного газу.

Як повідомила група "Нафтогаз" у вівторок, це допоможе забезпечити Україну необхідними обсягами імпортованого газу під час пікових навантажень в опалювальний сезон.

"Додаткові ресурси на закупівлю газу посилять стійкість енергосистеми та допоможуть стабільно пройти опалювальний сезон. Дякую уряду Нідерландів та ЄБРР за підтримку української енергетики", – зазначив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Як повідомила ексміністерка Ольга Буславець 6 листопада, станом на кінець минулого тижня рівень запасів природного газу в ПСГ України становив 15,9 млрд куб. м (включно 4,6 млрд куб. м "буферного газу"), що вище минулого року на 20% або на 2,6 млрд куб. м.

"Поточні обсяги видобутку, незважаючи на руйнування, майже дозволяють покривати споживання", – написала вона в Facebook.

За даними ексміністерки, споживання газу в Україні на кінець тижня трималося на рівні близько 55 млн куб. м/добу – суттєво нижче, ніж у попередні роки, попри старт опалювального сезону. Попит стримують удари по промисловості та блокування морського експорту.

Сезон відбору з ПСГ розпочався 29 жовтня. Відтоді відбір поступово зріс до 16 млн куб. м/добу, тоді як середній відбір у відповідному місяці за останні 3 роки – 31 млн куб. м/добу.