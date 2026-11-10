Рада ухвалила зміни до Цивільного кодексу для України до SEPA

Парламент схвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №15503 про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та критеріям Європейської платіжної ради (EPC) для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", за відповідне рішення на пленарному засіданні у вівторок проголосували 258 народних депутатів, проти – жодного голосу, 18 утрималися.

Документ спрямований на приведення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у відповідність до міжнародних стандартів та вимог європейських директив. Необхідність ухвалення цього закону зумовлена вимогами європейських партнерів та міжнародних організацій на шляху інтеграції України до європейського простору. Зокрема, під час розгляду заявки України на приєднання до SEPA пакет документів проаналізував Генеральний директорат з питань фінансової стабільності, фінансових послуг та Союзу ринків капіталу Європейської Комісії (DG FISMA), який наголосив на потребі усунення невідповідностей українського законодавства європейським вимогам.

Крім того, ухвалення законодавчих змін є важливою умовою для отримання фінансової допомоги від міжнародних партнерів у межах ініціативи Європейського Союзу "Ukraine Facility", виконання плану заходів за рекомендаціями Європейської Комісії, а також успішного проходження оцінки Комітету Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) щодо ефективного впровадження стандартів FATF. Також проєкт закону є умовою програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку.

Зміни до Цивільного кодексу України передбачають захист особистих немайнових прав юридичної особи у разі завідомо неправдивого повідомлення, публічного розкриття чи неумисного оприлюднення недостовірної інформації щодо її уповноваженої особи про можливі факти порушень у сфері фінмоніторингу. Також документ закріплює право на відповідь для осіб, чиї немайнових права було порушено через публічне розкриття такої інформації, та звільняє фізичну особу від обов'язку відшкодування майнової та/або моральної шкоди у випадку неумисного повідомлення чи публічного розкриття недостовірних даних про можливі порушення.