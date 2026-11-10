Бізнес схвалює розміщення РЕБ/РЕР на приватних об'єктах, ОСББ мають безпекові побоювання

Бізнес закликає уточнити механізм розміщення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР) на приватних і комунальних земельних ділянках та об'єктах нерухомості, передбачений законопроєктом №16210.

"Безумовно, висота підйому антени – це радіогоризонт і пряма видимість, що критично для роботи на високих частотах. Ворог постійно модернізує завадозахищені навігаційні CRPA-антени на своїх БпЛА, збільшуючи кількість приймальних елементів. Щоб ефективно "засліпити" таку антену, потрібно впливати на неї одночасно з кількох різних кутів. Це вимагає побудови щільної сотової мережі передавачів, а отже – значної кількості висотних майданчиків у межах міської забудови та навколо неї", – розповів співзасновник компанії-виробника засобів захисту для військових Contra-Drone Тимофій Юрков у ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, важливо також розділяти РЕБ та РЕР, адже другі працюють виключно в пасивному режимі на прийом (нічого не випромінюють і є абсолютно безпечними для людей навіть упритул).. Щодо активних засобів РЕБ: під час монтажу необхідно враховувати взаємне розташування сусідніх будівель, вікон та радіопрозорих конструкцій, щоб виключити потрапляння прямої енергії променя до житлових приміщень.

"По суті, на дахах міст вже десятиліттями працюють базові станції мобільного зв'язку з передавачами потужністю 50-100 Вт. Фізика процесу там ідентична, тому за умови правильного монтажу санітарний вплив від вузла РЕБ не відрізнятиметься від звичайної стільникової вежі", – додав Юрков.

Представник компанії також наголосив на важливості проведення державою роз'яснювальної роботи з населенням перед масштабуванням такого розміщення.

"Найкращий аргумент тут – наочні інструментальні заміри. Достатньо увімкнути штатно змонтований на даху комплекс, спрямований у небо, і звичайним сертифікованим приладом виміряти рівень електромагнітного поля у квартирі на верхньому поверсі. Люди на власні очі побачать, що показники залишаються в межах безпечного фону", – сказав він.

Водночас, за його словами, інша специфіка існує для розміщення наземних засобів на відкритих земельних ділянках. Там, на його думку, має бути визначена санітарна і техзона безпеки, а перед робочим сектором антени не повинні перебувати люди чи стороння техніка.

"По-перше, потрапляння безпосередньо у головний промінь на малій відстані справді шкідливе для здоров'я, а по-друге – будь-яка перешкода спотворює діаграму спрямованості та знижує ефективність придушення", – пояснив Юрков.

Він також вважає необхідною профілактичну роботу з місцевим населенням щодо правил поводження з такими автономними точками, зокрема необхідності не наближатися до обладнання, не торкатися його та не фотографувати і не поширювати інформацію про нього в мережі.

"Також слід враховувати банальний фактор вандалізму та мисливців за кабелями й кольоровими металами, тому питання фізичного захисту периметра таких автономних точок теж потрібно вирішувати системно", – зазначив співзасновник Contra-Drone.

Опитані агентством Інтерфакс-Україна голови ОСББ повідомили, що мають побоювання щодо розміщення таких приладів, оскільки сприймають їх як загрозу для власної безпеки. Проте деякі зазначили, що розуміють важливість таких дій для оборони країни та міст.

Про підтримку концепції законопроєкту на запит агентства повідомила й Українська Рада зброярів. Однак, організація вважає необхідним доопрацювати механізм ухвалення та оформлення рішень про розміщення РЕБ/РЕР, розмежувати повноваження військового командування та військових адміністрацій, узгодити правила безоплатного використання майна і компенсації фактичних витрат, а також уточнити низку положень щодо відповідальності та строків дії норм.

Окремо Рада звертає увагу на техсумісність РЕБ/РЕР із функціонуванням об'єктів оборонного виробництва (ОПК). На її думку, для таких підприємств доцільно передбачити швидку технічну оцінку сумісності встановлення обладнання з виробничими процесами, радіочастотним обладнанням та вимогами безпеки.

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 5 листопада рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроєкт №16210 щодо розміщення Збройними силами України та іншими військовими формуваннями засобів РЕБ та РЕР на земельних ділянках і об'єктах нерухомості незалежно від їхнього цільового призначення та форми власності.

Документ зареєстровано 3 листопада. Його ініціаторами є, зокрема, голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко та голова підкомітету з держбезпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський.

Законопроєкт передбачає створення правових умов для оперативного розміщення засобів РЕБ/РЕР на земельних ділянках та об'єктах нерухомості незалежно від їхнього цільового призначення та форми власності.

Для такого розміщення не вимагатиметься формування окремої земельної ділянки, зміна її цільового призначення або набуття силами оборони речових прав на землю. Спеціальний земельний режим пропонується запровадити на період воєнного стану та шість місяців після його припинення або скасування.

Згідно з інформаційною довідкою Української Ради зброярів, законопроєкт передбачає можливість використання земель будь-якого цільового призначення для розміщення РЕБ/РЕР, а площа під кожен окремий об'єкт не має перевищувати 0,05 га. При цьому не потребуватиметься формування окремої ділянки, зміна її цільового призначення, віднесення до земель оборони чи набуття силами оборони речових прав на землю.

Передбачається також обов'язок фізичних та юридичних осіб сприяти доступу до об'єктів для розміщення РЕБ/РЕР. Власника та користувача мають повідомляти в порядку, який визначить Кабінет Міністрів, а за невідкладної необхідності таке повідомлення може здійснюватися після встановлення обладнання.

Законопроєкт передбачає компенсацію комунальних послуг та витрат на забезпечення роботи РЕБ/РЕР, а також документально підтверджених витрат і збитків власника або користувача землі, пов'язаних із розміщенням, експлуатацією, обслуговуванням, переміщенням чи демонтажем обладнання.