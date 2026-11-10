Продажі генераторів у мережі "Фокстрот" зросли вчетверо у листопаді

Кількість зарядних станцій, придбаних у мережі омніканального ритейлера електроніки "Фокстрот" за перші вісім днів листопада, збільшилась на 125% порівняно з першим тижнем жовтня, генераторів – більш як на 320%, середній чек за рік зріс на 33-45%, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Ми почали готуватися до підвищеного попиту ще влітку: завчасно планували поставки, формували товарні запаси та забезпечували широкий вибір моделей у різних цінових і більш потужних сегментах. Це дозволяє нам оперативно реагувати на зміну споживчих запитів і підтримувати наявність товару навіть у періоди пікового попиту – повідомив СЕО компанії Юрій Поліщук.

За оцінками компанії, сьогодні на "Фокстрот" припадає 35-50% продажів офіційно імпортованих зарядних станцій.

Продажі зарядних станцій у серпні 2026 року вдвічі перевищували показники аналогічного періоду минулого року, за підсумками всього жовтня кількість придбаних українцями зарядних станцій зросла на 70%, порівняно з жовтнем 2025 року.

Середній чек на зарядні станції за рік збільшився на 43% і сягнув 45 тис. грн. На його зростання вплинуло декілька чинників: валютні коливання та підвищення цін, а також зміна споживчих уподобань. Зокрема, покупці поступово переходять від компактних зарядних станцій, популярних у 2024–2025 роках, до більш ємних моделей, здатних забезпечити повноцінне резервне живлення оселі.

Найбільшу динаміку "Фокстрот" фіксує в сегменті зарядних станцій ємністю 2001–2500 Вт*год: у жовтні їх придбали у 7,8 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. У категорії 2501–3000 Вт*год продажі зросли вп’ятеро, а серед станцій ємністю понад 3000 Вт*год – у 3,3 рази. Натомість компактніші пристрої поступово втрачають популярність: продажі станцій ємністю 601-1000 Вт*год знизилися на 62%, а моделей до 600 Вт*год – на 20%.

Щодо вподобань по брендовій лінійці, цього року на ринок зарядних станцій "увірвався" Marstek, у "Фокстрот" він посідає перше місце у продажах в кількісному вимірі. Але тенденція "стабільної трійки" (Ecoflow, Bluetti, Anker) у запитах збереглась.

Сезонне зростання попиту спостерігається і в категорії генераторів, які є актуальним рішенням у випадку тривалої відсутності електроенергії (понад 10 годин) для бізнесу та домогосподарств. У жовтні 2026 року порівняно з вереснем їхні продажі збільшилися на 59% у кількісному вимірі.

Середній чек упродовж року зріс на 33% і становить 28 тис. грн. На його зростання також вплинула зміна структури попиту на користь дорожчих моделей із більшою потужністю.

Найпопулярнішими залишаються генератори потужністю 3–5 кВт. Водночас цього сезону помітно посилився інтерес до інверторних моделей, які забезпечують стабільніші параметри вихідної напруги, що особливо важливо для живлення чутливої електроніки, комп’ютерної техніки та сучасних котлів опалення.

Також спостерігається підвищення інтересу покупців до комплексних систем резервного живлення, зокрема інверторів у поєднанні з акумуляторними батареями, які дозволяють забезпечити автономну роботу не лише окремих пристроїв, а й основних побутових приладів у квартирі чи приватному будинку.

За даними "Фокстрот", у вересні-жовтні 2026 року продажі інверторів і систем резервного живлення зросли на 145% у кількісному вимірі. Серед брендів особливо помітний попит на обладнання Deye.

Особливо стрімко збільшився попит на акумуляторні батареї – їхні продажі більш ніж утричі з початку осені. Серед популярних – акумуляторні батареї ємністю близько 5 кВт·год, а також більш потужні рішення на 11-16 кВт·год. У сегменті інверторів високий інтерес спостерігається до моделей потужністю 6-12 кВт.

Попри підвищений попит, "Фокстрот" забезпечив достатні товарні запаси в основних категоріях техніки для енергонезалежності. Водночас на ринку відчувається певний дефіцит окремих товарних позицій. У сегменті зарядних станцій це, насамперед, компактні моделі невеликої ємності та потужністю до 1 кВт. Серед генераторів – двопаливні моделі (газ/бензин), особливо найбільш затребувані пристрої – потужністю близько 3 кВт.

"Фокстрот продовжує розвивати напрямок товарів для енергонезалежності та працює над розширенням асортименту інверторів, акумуляторних батарей і готових комплексних рішень. Ми бачимо значний потенціал цієї категорії, тому приділяємо особливу увагу співпраці з постачальниками, доступності обладнання та формуванню пропозицій під різні потреби й бюджети покупців", - каже Поліщук.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. На жовтень 2026 року мережа об'єднує 120 магазинів у 67 містах України та продовжує розвивати омніканальну модель.

Згідно з даними YouControl, ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 1п 2026 року збільшило чистий дохід до 11 млрд 794 млн 690 тис грн, що на 61% більше аналогічного періоду минулого року, отримала 43 млн 765 тис грн чистого прибутку.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький