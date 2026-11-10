Ferrexpo тимчасово призупиняє роботу через нестабільне постачання е/е внаслідок обстрілів енергооб'єктів в Україні

Гірничорудна компанія Ferrexpo plc з основними активами в Україні тимчасово призупиняє роботу через нестабільне постачання електроенергії для виробництва продукції внаслідок обстрілів енергооб'єктів.

Згідно з пресрелізом компанії у вівторок, Ferrexpo plc повідомляє про чергові атаки на об'єкти електроенергетичної інфраструктури України, зокрема на лінії електропередачі та підстанції. Унаслідок цього електропостачання виробничих потужностей групи наразі є нестабільним і недостатнім для підтримання виробничого процесу, у зв'язку з чим було прийнято рішення тимчасово зупинити виробництво.

При цьому зазначається, що група продовжуватиме відстежувати ситуацію та має намір відновити виробництво, щойно операційні умови дозволять здійснювати його на комерційній основі.

"Активи Ferrexpo не зазнали пошкоджень; наразі група має можливість здійснювати поставки європейським клієнтам за рахунок наявних запасів готової продукції", – констатується в повідомленні.

Як повідомлялось, Ferrexpo за 9 міс. поточного року виробила 2 млн 41,789 тис. тонн окатків, що на 27% нижче проти січня-вересня минулого року (2 млн 808,594 тис. тонн), і у III кварталі знизила на 24% виробництво цієї продукції у порівнянні з II кварталом – до 656,650 тис. тонн з 860,213 тис. тонн.

Загальне виробництво товарної продукції (окатки та залізорудний концентрат) за 9 міс-2026 впало на 54% до 9 міс-2025 – до 2 млн 336,135 тис. тонн. Зокрема, випуск товарного концентрату преміум-класу Fe67% склав 294,346 тис. тонн проти 2 млн 259,294 тис. тонн (падіння на 87%). Також компанія, зокрема, виробила 1 млн 737,398 тис. тонн окатків преміум-класу (зниження на 36%), а також випустила 304,391 тис. тонн DR-окатків (за 9 міс-2025 вироблено 81,787 тис. тонн).

Ferrexpo в 2025 році виробила 3 млн 221,461 тис. тонн окатків, що на 47% нижче ніж в попередньому році (6 млн 70,541 тис. тонн). При цьому загальне виробництво товарної продукції (окатки та залізорудний концентрат) за 2025р знизилось на 9% – до 6 млн 141,759 тис. тонн. Зокрема, випуск товарного концентрату становив 2 млн 920,298 тис. тонн проти 709,803 тис. тонн відповідно. Також компанія, зокрема, виробила 81,787 тис. тонн DR-окатків (за 2024 рік – 489,720 тис. тонн), 3 млн 139,674 тис. тонн окатків преміум-класу (зниження на 44%).

Ferrexpo у 2024р збільшило виробництво окатків на 58% проти 2023 року – до 6 млн 70,541 тис. тонн з 3 млн 845,325 тис. тонн. У 2023 році компанія виробила 3,845 млн тонн окатків, що на 36,5% менше, ніж 2022 року.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% – ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".