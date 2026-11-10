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Економіка

У ЄС немає проблем із постачанням газу – представник ЄК

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У ЄС немає проблем із постачанням газу – представник ЄК

Країни-члени ЄС наразі не стикаються з проблемами надійності поставок газу, попри те, що рівень його запасів зараз нижчий за історичне середнє значення, заявила офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Анна-Кайса Ітконен.

"Це не означає, що ми послабили контроль. Навпаки, ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією. Наша координаційна група з питань газу регулярно проводить зустрічі, щоб оцінити стан справ у державах-членах", – сказала речниця в понеділок на брифінгу в Брюсселі.

Її запитали, як ЄК реагує на те, що рівень запасів газу перед зимою у різних країнах ЄС неоднаковий: деякі з них досягли цільового показника понад 80%, тоді як інші, наприклад, Німеччина, залишаються нижче позначки в 60%.

За словами Ітконен, завдяки численним законодавчим заходам, ухваленим у 2022 році для забезпечення стабільності європейського газового ринку, в ЄС "передбачені механізми, які можуть бути задіяні в разі потреби".

"Втім, наразі ситуація не вимагає застосування подібних надзвичайних заходів, хоча самі інструменти у нас є. Важливо зазначити: на відміну від 2022 року, зараз у нас немає проблем із постачанням. Ми сподіваємося, що найближчим часом зможемо за підсумками наступного засідання координаційної групи з питань газу надати більш детальну інформацію про результати її роботи", – підсумувала Ітконен.

#постачання #єс #газ
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