Уряд затвердив порядок реалізації проєкту щодо підземного зберігання нафтопродуктів

Кабінет міністрів України постановою від 4 листопада №1294 затвердив Порядок реалізації експериментального проєкту щодо запровадження підземного зберігання нафтопродуктів в умовах правового режиму воєнного стану.

"Реалізація експериментального проєкту не змінює правового статусу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів, визначеного законом "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів", та не звільняє суб'єктів ринку від виконання обов'язків щодо формування мінімальних запасів", – йдеться у тексті постанови, опублікованої в "Урядовому порталі".

Згідно з документом, протягом строку реалізації експериментального проєкту контрольно-перевірочні заходи за місцезнаходженням підземних сховищ, які використовуються в межах проєкту, контролюючими органами не здійснюються.

Експериментальний проєкт реалізується, зокрема, з метою: використання додаткової захищеної інфраструктури для зберігання нафтопродуктів, зокрема для потреб Міноборони; збереження нафтопродуктів в умовах ризику знищення або пошкодження наземної інфраструктури; створення резервної інфраструктури зберігання нафтопродуктів, незалежної від наземних нафтобаз; а також апробації механізму підземного зберігання комерційних нафтопродуктів, не віднесених до мінімальних запасів.

Дія вказаного Порядку поширюється на нафтопродукти, які належать АТ "Укрнафта" та передані ним на зберігання у підземних сховищах відповідальному зберігачу.

Координатором експериментального проєкту є Міноборони, який, зокрема, організовує та координує його реалізацію, визначає обсяги нафтопродуктів, які спроможний прийняти окремий відповідальний зберігач, визначає перелік відповідальних зберігачів та підземних сховищ нафтопродуктів із зазначенням їх потенційної місткості (куб. метрів).

Для реалізації експериментального проєкту використовуються підземні сховища нафтопродуктів, які за своїм технічним станом, конструктивними характеристиками та оснащенням забезпечують безпечне зберігання.