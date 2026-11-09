Уряд поновив роботу переліку вітчизняних товарів з локалізацією

Кабінет міністрів України розблокував можливість внесення товарів до переліку продукції з підтвердженим ступенем локалізації, зокрема, ухвалив нові правила формування переліку, оновив вимоги до товарів та затвердив положення про комісію, яка розглядатиме скарги, повідомило Міністерство економіки і довкілля.

"Публічні закупівлі – це можливість забезпечити українських виробників замовленнями та стимулювати інвестиції у виробництво. Наше завдання – створити зрозумілі правила підтвердження української складової у товарах, які закуповують за бюджетні кошти", – цитується у повідомленні заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Удосконалений порядок внесення товарів у перелік передбачає, зокрема, зміну підходу до розрахунку собівартості – тепер частка місцевої складової вираховується у виробничій собівартості, а не у загальній. Виробник також має підтвердити виконання щонайменше 4-х технологічних операцій зі списку.

Крім того, виробники мають подавати новий документ для відстеження руху сировини – розширену оборотно-сальдову відомість за останні 12 місяців, про списання сировини, комплектуючих та матеріалів.

У документі потрібно вказати всі матеріали та комплектуючі з калькуляції, зокрема, п'ять складових калькуляції з найбільшою питомою вагою (без зазначення вартості) та первинні документи їхнього обліку.

"Ці новації дозволять більш точно ідентифікувати українських виробників та відрізняти їх від недобросовісних постачальників, які видають іноземні товари за українські", – йдеться у дописі.

Мінекономіки також перезапускає Комісію з розгляду скарг на порушення локалізації – тепер це буде окрема комісія, яка спеціалізуватиметься саме на питаннях локалізації.

До її складу увійдуть представники Мінекономіки, ДП "Прозорро" та громадських об'єднань.

"Постанова прийнята на виконання закону про публічні закупівлі, яким були запроваджені більш чіткі критерії визначення місцевого товару. Критерії сформовані так, щоб реальний виробник їм відповідав. А шахраї, які час від часу намагаються видати іноземний товар за український, ні. Принаймні життя шахраям це ускладнить", – зазначив у Facebook заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Протягом 30 днів ще діятиме старий реєстр локалізації. За цей час виробники мають переподати свої товари відповідно до нових критеріїв.

За даними Кисилевського, наразі їх у переліку понад 4000.

Рівень локалізації, який вимагається при публічних закупівлях, з 1 січня 2027 року становитиме 35% (у цьому році – 30%).