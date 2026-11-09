Надходження у Фонд підтримки енергетики у жовтні становили EUR249,7 млн та досягли загальної суми EUR2,408 млрд

До Фонду підтримки енергетики України у жовтні надійшли грантові внески від Німеччини у розмірі EUR249,7 млн, Мальти – EUR50 тис. та угорської компанії REKK – EUR3 тис.

"Загальна сума надходжень становить понад EUR249,7 млн", – повідомило Міністерство енергетики у понеділок.

Окрім того, міжнародні партнери анонсували нові внески до Фонду: Швеція надасть EUR45 млн, Нідерланди – EUR40 млн, також оголосила про додаткову енергетичну підтримку України Норвегія.

Світовий банк у жовтні також схвалив інвестиції Україні на суму $116,2 млн у межах програми "Інтеграція відновлюваних джерел енергії" (REI). Кошти спрямують на розвиток транскордонних з'єднань, нарощування потужностей відновлюваної енергетики та систем накопичення енергії.

За інформацією Міненерго, через механізм Фонду у жовтні було підписано контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько EUR193 млн. Закупівлі охоплюють силові трансформатори, високовольтне та комутаційне обладнання, кабельну продукцію, генераторні установки, спеціалізовану техніку, системи захисту та інші матеріали й комплектуючі, необхідні для ремонту, відновлення та захисту енергетичної інфраструктури.

Окрім того, у жовтні українські енергетичні компанії отримали обладнання, закуплене через Фонд за раніше укладеними контрактами, на суму близько EUR4,1 млн. Йдеться про трансформатори, обладнання для захисту електромереж, вимикачі, роз'єднувачі, ізолятори та спеціалізовані вантажні автомобілі, необхідні для підтримки стабільної роботи й відновлення енергетичної інфраструктури.

Загалом до Фонду підтримки енергетики України вже надійшли грантові кошти на суму майже EUR2,408 млрд від 41 іноземного спонсора з 27 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій, підсумували в Міненерго.