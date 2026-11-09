Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів – розмова Зеленського і Моді

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, під час якої сторони обговорили, зокрема, розблокування Чорноморського зернового коридору.

"Важливо, щоб Індія знайшла, якими своїми кроками та діалогом з іншими лідерами вона може докластися до наближення кінця війни. Одним із напрямів може бути продовольча безпека. Ми обговорили, як Росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів, і розраховуємо на продовження зусиль в цьому напрямі", – написав Зеленський в Телеграм у понеділок.

Він наголосив, що РФ "має зрозуміти, що від заблокованих морських шляхів страждає її економіка та сотні мільйонів людей в різних країнах".

"Домовились, що команди будуть на зв'язку щодо цих та інших двосторонніх питань", – повідомив президент України.

Зеленський розповів Моді про дипломатичний трек завершення війни. "Активно готуємося по кожному з питань, яке є в адженді зустрічі в Абу-Дабі. З боку України завжди конструктивний підхід, і потрібна така ж готовність іти на деескалацію від Росії. Пан прем'єр-міністр не раз говорив, зокрема й російському очільнику, що зараз час закінчувати війну, а не продовжувати", – сказав він.