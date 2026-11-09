Рада звільнила з посади члена Рахункової палати Єлизавету Пушко-Цибуляк

Верховна Рада України ухвалила постанову про звільнення з посади члена Рахункової палати Єлизавету Пушко-Цибуляк (законопроєкт №15220).

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час засідання в понеділок рішення одразу в цілому підтримав 241 парламентар, жодного голосу проти.

Згідно з інформацією у супутніх документах до постанови на сайті Ради, заява про відставку надійшла до парламентського комітету з питань бюджету наприкінці березня. Відповідно до закону "Про Рахункову палату" та регламенту Верховної Ради, профільний комітет розглянув звернення та рекомендував парламенту ухвалити рішення про звільнення. Сама Рахункова палата на своєму засіданні також ухвалила рішення внести на розгляд Верховної Ради відповідне подання.

Згідно із законодавством, із дня, наступного за днем звільнення члена Рахункової палати, розпочинається конкурс на заміщення вакантної посади.

Єлизавета Пушко-Цибуляк була призначена на посаду члена Рахункової палати у грудні 2023 року строком на шість років. Вона також входить до складу наглядової ради ПрАТ "Центренерго" як незалежний член, будучи призначеною за результатами позачергових загальних зборів акціонерів 24 квітня.

Вона обіймала керівні посади у фінансових органах Чернівецької області, працювала в департаменті контролю за використанням коштів держбюджету в регіонах Рахункової палати. У різні роки вона також була начальником Головного фінансового управління Чернівецької ОДА, заступником голови Чернівецької ОДА та головою Кіцманської РДА, очолювала Держспоживінспекцію у Севастополі та відділ внутрішнього аудиту Ялтинської міськради. Працювала заступником директора департаменту в Мінагрополітики, першим заступником голови Луганської ОДА, директором департаменту корпоративного управління ПАТ "Укрзалізниця", а також судовим експертом з економічних питань. У 2020–2024 роках обіймала посаду радника директора ДБР та керувала Управлінням фінансової діяльності й бухгалтерського обліку Державного бюро розслідувань (ДБР).