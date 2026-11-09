Рада підтримала за основу законопроєкт про захист вод від нітратного забруднення з агроджерел

Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу проєкт закону "Про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами із сільськогосподарських джерел" (№11486).

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", під час засідання в понеділок рішення підтримали 248 нардепів, жодного голосу проти.

Метою законопроєкту є визначення правових та організаційних засад захисту підземних і поверхневих вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, а також імплементація директиви Ради Європейського Союзу від 12 грудня 1991 року (91/676/ЄС).

Як зазначив голова комітету Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, щорічне "цвітіння" українських водойм і надмірне забруднення води у джерелах є прямим наслідком нітратного забруднення від діяльності сільськогосподарських виробників.

"Це складний кроссекторальний закон. Він потрібен і аграріям для того, щоб продукція аграрного ринку була спроможна для вступу до Європейського Союзу. Цей законопроєкт, безумовно, потрібен і для громадян України, для того, щоб таке забруднення... спричиняло якнайменше шкоди для довкілля і для громадян", - сказав він.

Голова парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду наголосив, що цей документ є обов'язковим для доступу української аграрної продукції на ринок ЄС та виконання умов за розділом 27 "Довкілля".

"Якщо ми відкладемо даний законопроєкт зараз по нинішній редакції, Європейський Союз вимагатиме прийняття жорстокішого варіанту. У найбільшому випадку нам доведеться оголосити цю територію України зоною, вразливою до нітратного забруднення, і це стане серйозною перешкодою для аграрного сектору", - сказав він та зауважив, що комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував прийняти документ за основу з можливим доопрацюванням.

Законопроєкт передбачає процедуру визначення вод, на які впливає забруднення, встановлення зон, вразливих до нітратів, визначення правил належної сільськогосподарської практики, розробку програм дій та здійснення регулярного моніторингу. Документ також визначає повноваження держорганів, права й обов'язки суб'єктів господарювання та засади державного контролю, а його реалізація.