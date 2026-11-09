Онлайн-хімчистка Mink від Fozzy Group зупинила роботу

Fozzy Group ухвалила рішення заморозити діяльність онлайн-хімчистки Mink через складну ситуацію в країні, повідомила компанія на офіційному сайті.

Уточнюється, що всі замовлення, прийняті до оголошення про призупинення діяльності, будуть виконані у звичайному режимі. Речі, які наразі перебувають у роботі, обіцяють повернути власникам. Повністю операційні процеси зупинять після виконання всіх зобов'язань перед клієнтами. Терміни можливого відновлення роботи сервісу не уточнюються.

Місяць тому засновниця Mink Юлія Крилова повідомила у лінкедин, що вийшла з бізнесу.

За її даними, за чотири роки роботи сервісу мережа доросла до 60 локацій, оборот у Києві зріс з нуля до близько EUR0,5 млн, середній чек зріс з EUR30 до EUR50, а в B2B — до EUR100

"Наступним кроком мало бути масштабування по всій Україні. На жаль, через ситуацію в країні інвестиції довелося скоротити. Отже, мій улюблений Mink на паузі", - написала вона

Mink – сервіс онлайн-хімчистки, прання та ремонту одягу, взуття й домашнього текстилю, який Fozzy Group запустила у 2021 році в тестовому форматі для працівників групи. У серпні 2022 року сервіс почав повноцінно працювати для клієнтів.