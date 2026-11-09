Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Онлайн-хімчистка Mink від Fozzy Group зупинила роботу

1 хв читати
Додати як джерело

Fozzy Group ухвалила рішення заморозити діяльність онлайн-хімчистки Mink через складну ситуацію в країні, повідомила компанія на офіційному сайті.

Уточнюється, що всі замовлення, прийняті до оголошення про призупинення діяльності, будуть виконані у звичайному режимі. Речі, які наразі перебувають у роботі, обіцяють повернути власникам. Повністю операційні процеси зупинять після виконання всіх зобов'язань перед клієнтами. Терміни можливого відновлення роботи сервісу не уточнюються.

Місяць тому засновниця Mink Юлія Крилова повідомила у лінкедин, що вийшла з бізнесу.

За її даними, за чотири роки роботи сервісу мережа доросла до 60 локацій, оборот у Києві зріс з нуля до близько EUR0,5 млн, середній чек зріс з EUR30 до EUR50, а в B2B — до EUR100

"Наступним кроком мало бути масштабування по всій Україні. На жаль, через ситуацію в країні інвестиції довелося скоротити. Отже, мій улюблений Mink на паузі", - написала вона

Mink – сервіс онлайн-хімчистки, прання та ремонту одягу, взуття й домашнього текстилю, який Fozzy Group запустила у 2021 році в тестовому форматі для працівників групи. У серпні 2022 року сервіс почав повноцінно працювати для клієнтів.

#хімчистка #ритейлер #зупинка
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Більшість КМП Нацбанку вбачає ризики зміщення траєкторії облікової ставки вгору порівняно з поточним прогнозом

Більшість КМП Нацбанку вбачає ризики зміщення траєкторії облікової ставки вгору порівняно з поточним прогнозом

Жоден із членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України не бачить можливостей для зниження облікової ставки в найближчі міся…

Читати
Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною щодо перегляду програми EFF, зустрічі пройдуть у Львові та Варшаві

Місія МВФ розпочинає дискусії з Україною щодо перегляду програми EFF, зустрічі пройдуть у Львові та Варшаві

(оновлена, розширена) Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі у Гевіном Греєм розпочинає у понеділок дискусії з представниками влади Укра…

Читати
ЄС застосує механізм екстреної допомоги для оперативного фінансування потреб України – Зеленський

ЄС застосує механізм екстреної допомоги для оперативного фінансування потреб України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн повідомив про домовленість щодо…

Читати
Україна та Словаччина готують відновлення аварійного імпорту електроенергії – зустріч Корецького з Фіцо

Україна та Словаччина готують відновлення аварійного імпорту електроенергії – зустріч Корецького з Фіцо

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував ухвалення конкретних рішень за результатами переговорів із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Ф…

Читати