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Економіка

Україна з 2027р запровадить обов'язковий реєстр ДПС та подвійну перевірку віку для онлайн-продажу алкоголю й тютюну

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Державна податкова служба (ДПС) повідомила про запровадження з 1 січня 2027 року нових правил електронної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та електронними сигаретами.

Зміни буде впроваджено в межах закону України від 9 червня 2026 року № 4903-IX про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах (законопроєкт №15111-д), який Верховної Рада схвалила в червні, а президент Володимир Зеленський підписав у жовтні. Документ передбачає запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та їх оподаткування, що є відповідним зобов’язанням України й структурним маяком у межах програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), а також умовою отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

Згідно з публікацією на сайті ДПС в понеділок, електронна торгівля такою продукцією дозволятиметься виключно за наявності відповідної ліцензії, внесення відомостей про вебресурси (URL, IP-адреси, мобільні додатки) до реєстру адрес вебсайтів ліцензіатів, здійснення відвантаження з офіційного місця торгівлі, а також проведення попередньої ідентифікації віку споживача до покупки й повторної перевірки віку під час безпосередньої передачі товару.

Утримувачем та адміністратором нового реєстру виступатиме ДПС. Для суб'єктів господарювання, які вже здійснюють онлайн-продаж такої продукції, передбачено перехідний період: вони зобов’язані подати повідомлення про свої вебресурси протягом одного календарного місяця з дати початку функціонування реєстру.

У разі неподання відомостей у встановлений строк або виявлення порушень правил електронної торгівлі під час моніторингу інтернету, ДПС ухвалюватиме рішення про обмеження доступу до відповідних сайтів або мобільних додатків. У період дії воєнного стану такі рішення надсилатимуться до Національного центру оперативно-технічного управління мережами (НЦУ), а постачальники комунікаційних послуг зобов’язані блокувати сайти протягом трьох робочих днів з моменту видачі розпорядження.

Окрім цього, законом визначено, що на період дії воєнного стану скасовуються обмеження щодо оприлюднення інформації з Єдиного реєстру ліцензіатів у частині суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
#акциз #дпс
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