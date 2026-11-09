Більшість КМП Нацбанку вбачає ризики зміщення траєкторії облікової ставки вгору порівняно з поточним прогнозом

Жоден із членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України не бачить можливостей для зниження облікової ставки в найближчі місяці, ураховуючи суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань, повідомив Нацбанк у понеділок на сайті.

"Також більшість із них вбачають ризики, що траєкторія облікової ставки може зміститися вгору порівняно з поточним прогнозом НБУ", – йдеться у підсумках дискусії КМП щодо рівня облікової ставки 28 жовтня 2026 року.

Водночас учасники дискусії погодилися, що у 2027 році Нацбанк, імовірно, зможе пом'якшити процентну політику в міру сповільнення інфляції та мінімізації загрози розбалансування очікувань.

"Члени КМП очікують помірного та обережного зниження облікової ставки у 2027 році – до близько 14%. Водночас вони погодилися, що НБУ гнучко реагуватиме на фактичні тенденції та подальші зміни в розподілі ризиків, зважаючи як на стійкість цінового тиску, так і на ймовірні ефекти від послаблення економічної активності", – зазначено у підсумках дискусії.

Як повідомлялося, правління НБУ підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) – до 16,5% річних з 30 жовтня через суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

Згідно із оновленою прогнозною кривою, зниження ставки очікується у другому кварталі до середнього рівня 16,2% замість 15,3% у попередньому прогнозі, а на четвертий квартал 2027 року вона тепер прогнозується на рівні 14,6% проти 14,0% у липневому прогнозі.

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 17 грудня 2026 року.

Після зниження облікової ставки наприкінці січня 2026 року до 15% НБУ утримував її на цьому рівні три засідання поспіль, а з липня тричі поспіль підвищував на 0,5 в.п.