Підвищення облікової ставки до 16,5% підтримали вісім членів КМП, троє були за збереження 16% – НБУ

Вісім із 11 членів комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) на засіданні 28 жовтня висловилися за підвищення облікової ставки з 16% до 16,5% через посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань, тоді як троє виступили за її збереження на рівні 16%.

"НБУ має не словами, а діями підтвердити готовність забезпечувати цінову стабільність, щоб мінімізувати ризики розбалансування очікувань і тривалого закріплення інфляції на високих рівнях", – передає Нацбанк позицію прихильників підвищення ставки.

Більшість членів КМП вважала, що підвищення ставки до 16,5% сприятиме збереженню привабливості гривневих заощаджень, стійкості валютного ринку та стримуванню інфляції.

У вересні споживча інфляція прискорилася до 10% у річному вимірі та перевищила липневий прогноз НБУ у 8,4%, базова інфляція – до 8,8% проти прогнозованих 8,3%, у жовтні обидва показники продовжили зростати.

Інфляційні очікування фінансових аналітиків підвищилися до 8,8% у жовтні з 7,5% у червні, банків – до 10% із 8,7% у липні, тоді як очікування населення залишалися підвищеними та нестійкими.

Один із членів КМП зазначив, що вторинні ефекти від подорожчання пального, зростання зарплат, логістичних витрат та втрат запасів через російські атаки дедалі сильніше позначаються на цінах. Частка споживчого набору, ціни на який зростали більш ніж на 10%, збільшилася у вересні до 48% із 42% у серпні.

Ще один учасник дискусії звернув увагу на ризик розкручування спіралі "зарплати – ціни": у разі подальшого погіршення інфляційних очікувань бізнес активніше перекладатиме зростання витрат у ціни, а працівники вимагатимуть підвищення зарплат.

Члени КМП також відзначили посилення тиску на валютному ринку. Втрати виробничих потужностей та блокада морських портів обмежили експорт аграрної та гірничо-металургійної продукції, тоді як імпорт зростав через високі потреби в енергоносіях, енергетичному обладнанні та продукції машинобудування для оборонно-промислового комплексу. У результаті дефіцит валюти у приватному секторі збільшився, а центробанк наростив її продаж на ринку.

Троє членів КМП, які виступили за збереження ставки на рівні 16%, вважали, що попередні її підвищення вже забезпечили достатньо жорсткі монетарні умови, тоді як охолодження економічної активності та ринку праці може швидше послабити ціновий тиск.

Серед аргументів проти нового підвищення вони називали сповільнення роздрібної торгівлі, зниження попиту бізнесу на працівників та послаблення споживчої активності на тлі російських атак. Один із них вважав, що додаткове підвищення ставки на 0,5 в.п. матиме переважно сигнальний ефект і навряд чи суттєво вплине на споживчі ціни наприкінці року.

Інший учасник дискусії зазначив, що попит населення на гривневі депозити та ОВДП залишається стійким, а ставки за депозитами ще можуть зрости внаслідок попередніх рішень НБУ, оскільки їх вплив на ринок проявляється із затримкою.