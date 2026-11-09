Мережа АЗК Parallel відкрила 9 мінімаркетів Parallel Market

Мережа АЗК Parallel Олександра Дубініна, яка входить в топ-10 імпортерів пального, станом на кінець жовтня відкрила дев’ять мінімаркетів Parallel Market, повідомила директорка з маркетингу ТОВ "Параллель-М ЛТД" Наталя Нікешина.

"Parallel продовжує розвивати проєкт магазинів формату "біля дому" Parallel Market. На цьому етапі ми тестуємо та знаходимося в пошуку оптимальної та економічно ефективної моделі, яку надалі можна буде масштабувати", – сказала вона в бліцінтерв'ю Асоціації ритейлерів України, додавши, що нововідкриті мінімаркети працюють у Києві, Ірпені й селі Драгомирчани Івано-Франківської області.

Водночас, директорка з маркетингу наголосила, що в процесі тестування частину точок було закрито, зокрема через безпекову ситуацію в окремих регіонах.

Як зазначила Нікешина, було вирішено масштабувати досвід маркетів на АЗК на мінімаркети: "На АЗК клієнт хоче максимально швидко отримати конкретний товар або сервіс, а в магазині "біля дому" може знайти значно більший вибір товарів для повсякденного вжитку, фреш категорії та побутову хімію". За її словами, сенс і в тому, щоб споживач не їхав у великий супермаркет за невеликим повсякденним кошиком.

Нікешина вказала, що удари по складах, виробничих підприємствах і логістичній інфраструктурі періодично впливають на строки постачання і доступність окремих товарів, тому компанія диверсифікує постачальників, постійно моніторить ситуацію на ринку та шукає альтернативи ще до виникнення дефіциту. За її словами, вона також використовує власний розподільчий центр для підтримки наявності асортименту.

На думку директора консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександра Сіренка, така стратегія має потенціал, а перспективність проєкту полягає у можливості перенести напрацьований досвід паливного ритейлу, зокрема, у продажах непаливних товарів, формуванні асортименту, на окрему мережу магазинів у форматі "біля дому".

"Ставка на розвиток власної мережі магазинів – це стратегічне рішення, яке відповідає змінам у споживчій поведінці. Сьогодні люди дедалі більше цінують можливість швидко придбати необхідні товари поруч із домом, без потреби планувати великі закупівлі чи витрачати час на дорогу. Саме тому формат магазинів "біля дому" має хороші перспективи для розвитку", – висловив думку Сіренко в коментарі "Енергореформі".

Він навів приклад найбільшої нафтової компанії Угорщини MOL, яка 2025 року почала розвивати магазини Fresh Corner як самостійний формат поза межами АЗК і за підсумками року повідомила про вісім автономних торговельних точок.

"Десяток торговельних майданчиків дозволяє перевірити ефективність бізнес-моделі та ухвалити рішення щодо подальшого розширення", – пояснив він, додавши, що на поточному етапі головним критерієм ефективності є не стільки кількість відкритих магазинів, скільки стабільна відвідуваність, частота повторних покупок і прибутковість кожної окремої точки.