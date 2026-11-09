ГО "Пасажири Києва" виступає проти безкоштовного транспорту в столиці через ризик занепаду галузі

Громадська організація "Пасажири Києва" критично оцінила доручення президента Володимира Зеленського уряду щодо запровадження безкоштовного наземного громадського транспорту, наголосивши на ризиках для міських перевезень.

"Транспортна послуга не може бути безкоштовною, якщо ми хочемо розвитку, а не подальшого занепаду системи громадського транспорту", – зазначається у заяві організації в Телеграм-каналі.

Активісти підкреслили, що за минулий рік "Київпастранс" і метрополітен отримали по 1,5 млрд грн виручки від квитків, а ще 12 млрд грн становили дотації з бюджету міста, які є лише "підтримкою штанів" і не забезпечують розвитку. За їхніми словами, приклад Харкова з безкоштовним проїздом досягається тим, що комунальні підприємства "банально не платять за спожиту електроенергію".

У ГО нагадали, що пропонували КМДА запровадити тарифне "меню" за європейським принципом із безкоштовними пересадками протягом 45/90 хвилин та вигідним місячним проїзним за 1000 грн.

"Але в КМДА вирішили встановити неадекватну ціну в 3656 грн – через це проїзний входить в ТОП-10 найдорожчих серед європейських столиць. Якби представники КМДА і Кличко ще влітку дослухались до "Пасажирів Києва", то вони зараз би мали набагато менше приводів для критики з боку як пасажирів, так і державних органів влади", – додали в організації.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та забезпечення достатнього резерву автобусів для Києва.

У відповідь мер Києва Віталій Кличко нагадав, що уряд протягом 11 років не виплачував столиці субвенцію за безкоштовне перевезення пільгових категорій пасажирів, заборгувавши місту понад 8 млрд грн. За його словами, міський бюджет щороку самостійно покриває ці витрати, перевозячи понад 1 млн пільговиків. Мер також зазначив, що Київ має в резерві 25 технічно готових автобусів, однак місто не може вивести їх на маршрути через дефіцит водіїв та обмеження щодо їх бронювання.

"Пасажири Києва" прокоментували заяву очільника столиці, зазначивши, що підтримують позицію мера щодо боргу держави за пільговиків, але нагадали: організація руху маршрутів, виділених смуг і тарифів є компетенцією саме міського голови. В організації також зауважили, що за місяць так і не отримали відповіді від підлеглих мера на свої пропозиції щодо підвищення ефективності роботи транспортної системи без збільшення кількості водіїв.

Зі свого боку, ексзаступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань повідомив, що компенсація "Київпастрансу" у разі запровадження повністю безкоштовного проїзду в комунальному наземному транспорті становитиме орієнтовно 180 млн грн на місяць, або близько 2,2 млрд грн на рік, що створює додаткове навантаження на дефіцитний бюджет у період критичних потреб відбудови енергетики.