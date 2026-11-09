Ахметов спрямував понад 15 млрд грн на підтримку ЗСУ та цивільних з початку повномасштабної агресії РФ – SCM

Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" спрямували на допомогу країні, війську та цивільним понад 15 млрд грн ($404 млн) з лютого 2022 року, коли Росія здійснила повномасштабну агресію проти України.

Згідно з повідомленням на сайті SCM у понеділок, головними напрямами допомоги є підтримка ЗСУ, програми для захисників Маріуполя та їхніх родин, а також для ветеранів, розвиток освіти і спорту, підтримка цивільних, відновлення і відбудова в громадах, а також адвокаційні проекти і проекти по збереженню пам'яті.

Як повідомлялося, за результатами першого року розпочатої Росією повномасштабної війни бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" прозвітували про направлення 5 млрд грн на допомогу Україні та українцям, двох років – 7,6 млрд грн, трьох років – 11,3 млрд грн, чотирьох років – понад 13,5 млрд грн ($368 млн), чотирьох із половиною років – понад 14,6 млрд грн ($392 млн).

Зазначається, що допомога захисникам України реалізується системно у рамках мілітарного проекту "Сталевий фронт Ріната Ахметова", через який силові підрозділи безкоштовно отримують амуніцію, автомобілі, бронетранспортери, карети швидкої допомоги для військових медиків, дрони, тепловізори, приціли, рації, камери, одяг та взуття, аптечки та турнікети, пальне та інші необхідні речі. Зокрема, з кінця серпня цього рок кількість розроблених та поставлених "Метінвестом" сталевих бліндажів для бійців на передовій зросла з понад 900 до понад 1200. На їхній основі вже працюють два підземних госпіталі за стандартами НАТО.

Гуманітарний блок допомоги реалізується, перш за все, через "Фонд Ахметова" і "Серце Азовсталі", і зосереджений на підтримці і розкритті потенціалу цивільних українців, ветеранів та захисників Маріуполя та громад, в яких вони живуть, а також на вшануванні пам'яті і збереженні культурної спадщини, йдеться у релізі.

Згідно з ним, в антикризовому блоці ключові напрями – реабілітація дітей та цивільних дорослих, що постраждали від обстрілів, тоді як у блоці відбудови і відновлення – облаштуванні соціального житла для родин переселенців з Маріуполя. Якщо наприкінці серпня SCM повідомляв про плани цього року надати сотню квартир оборонцям Маріуполя, щоб за три роки квартири отримали понад 400 захисників та захисниць, то тепер зазначається, що до кінця 2026 року загальна кількість виданих Фондом квартир сягне не менше 450-ти.

В цілому на проєкт комплексної підтримки гарнізону Маріуполя та їхніх родин "Серце Азовсталі" Ахметов з моменту запуску виділив близько 2,2 млрд грн, наголошується у повідомленні.

System Capital Management (SCM) – міжнародна інвестиційна компанія. SCM інвестує в гірничо-металургійну галузь ("Метінвест"), енергетику ("ДТЕК"), видобуток корисних копалин, банківський сектор (ПУМБ), телекомунікації ("Укртелеком"), роздрібну торгівлю (ЦУМ, Київ), сільське господарство (HarvEast), а також сферу транспорту та логістики ("Лемтранс").

Зараз підприємства та холдинги SCM працюють в Україні, на Кіпрі, у Нідерландах, Італії, Болгарії, Швейцарії, Великобританії та США.

З початку повномасштабної війни інвестиції SCM в Україну, згідно з релізом, перевищили $4,3 млрд (або 168,5 млрд грн), а з моменту заснування – понад $18 млрд (або 377 млрд грн)", – йдеться також у релізі. В тому числі понад $1 млрд спрямовано на відновлення і відбудову активів групи SCM в Україні, що дозволяє ДТЕК продовжувати виробляти та розподіляти електроенергію попри російські обстріли.