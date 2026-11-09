Кличко нагадав про борг за субвенції на пільговиків у відповідь на ідею безкоштовного проїзду в Києві

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував доручення президента України Володимира Зеленського прем'єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті столиці нагадуванням, що уряд не виплачував Києву субвенцію за безкоштовне перевезення пільгових категорій пасажирів протягом 11 років.

"Може, уряд, перед тим, як знайде гроші на нову ідею, спочатку поверне заборговану Києву за 11 років субвенцію за безкоштовне перевезення пільговиків? А це вже понад 8 млрд грн. Щороку громадський транспорт столиці, за кошти міського бюджету, перевозить понад 1 млн пасажирів, пільги яким "забезпечує" держава", – написав Кличко в Телеграм у понеділок.

При цьому він дав зрозуміти, що ця ініціатива може стати небезпечною для роботи київського громадського транспорту, провівши аналогії з підготовкою до зимового періоду, за яку Зеленський його раніше піддав критиці, при тому, що відповідний план тривалий час не затверджувався. "З планом стійкості Києва центральна влада розібралася, вдало заблокувавши його на півроку. Тепер взялася за громадський транспорт", – написав мер столиці.

Кличко також повідомив, що Київ має в резерві ще 25 автобусів, які можуть додатково вийти на маршрути, але місту бракує водіїв.

"Автобуси, щоб додати, у Києва є. Водіїв немає!... Наразі КП "Київпастранс" має можливість додатково збільшити кількість автобусів іще на 25 одиниць (технічно справних і готових виїхати на лінії). Для цього необхідно задіяти додатково щонайменше 50 водіїв категорії D. Окрім того, що вони мають пройти стажування на маршрутах, підприємство, через визначений ліміт, не може забронювати нових водіїв", – написав мер.

Він зазначив, що зараз, коли наземний електротранспорт в Києві не працює, кількість автобусних маршрутів в Києві збільшили до 129, на них курсують 418 автобусів, на яких працюють 685 водіїв. Роботу ще 114 маршрутів забезпечують приватні перевізники, на яких працюють 680 маршрутних таксі.

При цьому Кличко наголосив, що цього критично недостатньо, і "для повноцінної заміни роботи метро по кількості перевезених пасажирів необхідно до 1020 автобусів". "Очевидно, що наземний транспорт не може забезпечити регулярність руху метро. Оскільки їздить вулично-дорожньою мережею у транспортному потоці з приватними транспортними засобами", – додав він.

Як повідомлялося, Зеленський доручив Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та забезпечення достатнього резерву автобусів для Києва. "Важливо, щоб уряд підготував і конкретні заходи підтримки безперебійної та гарантовано доступної роботи міського наземного транспорту в умовах збоїв в роботі метро чи викликів з мостами через Дніпро", – повідомив Зеленський у телеграм-каналі за підсумками селекторної наради у неділю.

В свою чергу ексзаступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань зазначив, що безкоштовний проїзд в комунальному транспорті Києва потребуватиме близько 2,2 млрд грн компенсації з бюджету на рік, а якщо програма діятиме лише під час збоїв метро чи обмежень руху мостами, сума залежатиме від кількості днів і маршрутів, на яких скасують оплату. "До речі, як там програма понтонних переправ і тунелів через Дніпро в Києві – ТЕО підготували, зробили державний інвестиційний проєкт і погодили джерела фінансування з ЄС та МВФ? Перші безкоштовні автобуси, напевно, поїдуть понтонами", – сказав він.

Нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті набули чинності у Києві з 15 липня – проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері став коштувати 30 грн із знижками залежно від кількості поїздок – до 25 грн при купівлі 50 поїздок. До 14 липня вартість однієї поїздки складає 8 грн із знижками до 6,5 грн при купівлі 50 поїздок, при чому вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. П'ять петицій на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів, але були відхилені столичною владою.

Кличко тоді заявляв, що втілюючи заходи з енергостійкості міста, Київрада була змушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці. "Транспорт у нас є дотаційним (12 млрд грн на цей рік, до прикладу). Також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші (сотні мільйонів гривень щороку) теж ідуть з бюджету Києва. Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону", – заявляв він.