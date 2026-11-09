Кабмін схвалив законопроєкт про перехід на е-ТТН для перевезень вантажів усередині країни

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді унормувати перехід на електронні товарно-транспортну накладну (е-ТТН) для перевезень вантажів усередині країни, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"Електронна товарно-транспортна накладна стане основним документом, а кожну операцію підтверджуватимуть кваліфікованим електронним підписом. Паперову накладну можна буде оформити лише за технічної неможливості, але її дані все одно треба внести в електронну систему того ж дня", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, для бізнесу – це менше паперу, витрат на логістику і швидші розрахунки між замовником, перевізником та отримувачем вантажу, а для держави – це прозорий облік перевезень та боротьба із "сірим" ринком.

"Окремо е-ТТН допоможе берегти дороги. В накладній фіксуватимуться вага і габарити вантажівки, тож виявляти перевантажені машини, які руйнують дорожнє полотно, стане легше", – дода він.

Прем'єр зазначив, що сама система вже працює та доводить свою ефективність, бізнес користується нею добровільно.

Зокрема, інспектори перевіряють е-ТТН прямо на дорозі, тому паперова копія не потрібна.

За словами Корецького, уряд орієнтуємося, що нові правила запрацюють з 1 червня 2027 року.