"Д.Трейдінг" вважає безпідставними звинувачення на адресу компанії щодо участі в аукціоні "Енергоатома" 27 жовтня

"Д.Трейдінг" вважає безпідставними звинувачення на адресу компанії у зв'язку з її участю в аукціоні НАЕК "Енергоатом" з продажу електроенергії 27 жовтня на Українській енергетичній біржі (УЕБ).

"Компанія послідовно виступає за розвиток прозорих ринкових механізмів і конкурентного середовища на енергоринку. Саме відкриті біржові торги є найкращою гарантією справедливого ціноутворення та стабільності енергоринку", – йдеться у повідомленні компанії у понеділок.

За інформацією "Д.Трейдінг, компанія закуповує електроенергію для своїх клієнтів у понад 60 українських виробників і регулярно бере участь у відкритих аукціонах на УЕБ. Загалом з початку 2026 року частка електроенергії "Енергоатома" в загальному обсязі закупівель електроенергії "Д.Трейдінг" становила 3%.

"На аукціоні 27 жовтня 2026 р. електроенергію придбали 69 компаній, частка "Д.Трейдінг" становила 15,7% від загального обсягу електроенергії, проданої на аукціоні", – зазначили в компанії. Закуплений на аукціоні обсяг при цьому відповідає звичайним потребам компанії в осінньо-зимовий період. Ціна закупівлі "Д.Трейдінг" була на 1,7% вищою за середню ціну закупівлі решти учасників аукціону.

Як повідомлялося, голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус звертає увагу на можливі втрати НАЕК "Енергоатом" 1,8 млрд грн при продажу е/е на 1-10 листопада та наполягає на розірванні договорів купівлі-продажу.

Про це йдеться в його листі на прем'єр-міністра України Сергія Корецького з копією, зокрема, першому віцепрем'єру-міністру енергетики Денису Шмигалю, а також голові та членам наглядової ради "Енергоатома".

Герус вказує, що 27 жовтня "Енергоатом" зранку провів на УЕБ аукціон із постачанням на 1-10 листопада, на якому було реалізовано 2 000 МВт базового навантаження, або 480 000 МВт*год, за середньозваженою ціною 5 313,78 грн/МВт*год без ПДВ. Покупцями стали 69 компаній.

Водночас під час торгів на ринку "на добу наперед" (РДН) "Енергоатом" подав усі заявки на продаж на 28 жовтня за значно вищими цінами.

За словами Геруса, необхідність зміни торгової стратегії "Енергоатома" обговорювалася на нараді в Міністерстві енергетики 26 жовтня. Метою таких змін було підвищення цін на електроенергію на РДН.

"В результаті середня ціна на РДН за 1-6 листопада становила 9 098,32 грн/МВт*год. Порівняння з ціною аукціону (на УЕБ) дає різницю 3 784,54 грн на кожній МВт*год. За весь обсяг продажу 480 000 МВт*год можлива різниця становить приблизно 1,8 млрд грн", – написав Герус у листі.

При цьому він звернув увагу на можливе використання інсайдерської інформації під час купівлі-продажу е/е. Голова енергокомітету зазначив, що на нараді в Міненерго напередодні були присутні представники державних генеруючих компаній, НЕК "Укренерго", НКРЕКП та ТОВ "Д.Трейдінг". Відносно останнього, Герус вказує, що він придбав на 1-10 листопада 315 МВт, хоча обсяг купівлі е/е на попередню декаду становив 45 МВт.