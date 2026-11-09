Безкоштовний проїзд у комунальному транспорті Києва потребуватиме близько 2,2 млрд грн компенсації на рік - експерт

Безкоштовний проїзд в комунальному транспорті Києва потребуватиме близько 2,2 млрд грн компенсації з бюджету на рік, повідомив ексзаступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань.

"Замість того, щоб ремонтувати зруйновані енергетичні об’єкти, додавати розподілену генерацію принаймні для водоканалу та посилити захист мостів Києва, ми будемо витрачати гроші на безкоштовний транспорт (ми за нього все одно заплатимо з державного бюджету, який і так з шаленим дефіцитом). Якщо зробити безкоштовним проїзд у всіх комунальних автобусах, тролейбусах і трамваях Києва, орієнтир для компенсації "Київпастрансу" - 180 млн грн на місяць, або близько 2,2 млрд грн на рік", - написав він у фейсбук.

За словами Довганя, якщо програма діятиме лише під час збоїв метро чи обмежень руху мостами, сума залежатиме від кількості днів і маршрутів, на яких скасують оплату.

"До речі, як там програма понтонних переправ і тунелів через Дніпро в Києві - ТЕО підготували, зробили державний інвестиційний проєкт і погодили джерела фінансування з ЄС та МВФ? Перші безкоштовні автобуси, напевно, поїдуть понтонами", - резюмував він.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Сергію Корецькому представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та забезпечення достатнього резерву автобусів для Києва.